Un estudio sentencia a la Generación Z: la primera menos inteligente que sus padres por el uso del móvil

Según un estudio realizado por el destacado neurocientífico, Jared Cooney Horvath, la Generación Z (constituida por aquellos que nacieron a finales de los noventa y principios de los dos mil) sería la primera generación en la historia en obtener peores puntuaciones en las pruebas académicas que la predecesora.

Jared Cooney Horvath, el científico australiano, experto en desarrollo cognitivo y aprendizaje humano y profesor de la Universidad de Melbourne, ha demostrado en su investigación cómo esta generación muestra un declive en aspectos básicos que influyen en el aprendizaje. En concreto, el australiano se refiere a áreas como la atención básica, la memoria, la lectoescritura, las habilidades matemáticas, la capacidad de resolución de problemas y el coeficiente intelectual general.

Jared Cooney Horvath llegó a defender su investigación en el Senado de Estados Unidos declarando: "Cuanto más inteligentes se creen, más tontos son en realidad". Y es que el retroceso cognitivo en el aprendizaje es muy significativo. Podríamos encontrarnos ante la primera generación moderna que no es capaz de aprender y prosperar de manera significativa siendo menos inteligentes que sus padres. De confirmarse supondría el fin del llamado efecto Flynn.

James R. Flynn, investigador responsable de identificar el fenómeno que lleva su nombre, propuso que las puntuaciones medias de inteligencia han experimentado incrementos durante las últimas décadas del siglo XX en diversos países pasando de generación en generación. Este aumento se atribuye a factores ambientales tales como la mejora en la educación, la nutrición, el acceso a información y los estímulos cognitivos en etapas tempranas.

La tecnología responsable

La causa de este terrible desenlace se ha atribuido a la excesiva dependencia de la tecnología. Y es que la Generación Z se caracteriza por ser un grupo hipersensible, dependiente del teléfono móvil y poco comprometido con el trabajo y con las rutinas en general. También utiliza cada vez menos bolígrafo y papel, ya que han sido reemplazados por el uso permanente de dispositivos electrónicos.

Aproximadamente el 40% de quienes nacieron en la era digital presenta dificultades para escribir con una caligrafía fluida. Esto es especialmente relevante porque la escritura manual activa áreas cerebrales vinculadas a la memoria y comprensión, beneficiando un procesamiento más profundo del lenguaje. Un adolescente dedica aproximadamente la mitad de su tiempo de vigilia al uso de dispositivos electrónicos. Asimismo, estos dispositivos digitales representan una parte significativa del enfoque cognitivo durante las clases y el desarrollo de actividades académicas. Por ello se ven ampliamente afectados tanto en la atención como en el aprendizaje.

Implicación en la educación

En el área de la educación la tecnología ha supuesto una revolución. En países pioneros como Suecia en la instalación de pantallas en las aulas y en la educación han comenzado a retirar estos dispositivos. Aquí en España, muchas comunidades autónomas también han seguido el ejemplo sueco eliminando de las clases dispositivos electrónicos e incluso prohibiéndolos. De acuerdo con un estudio realizado por Unicef, el 92% de los niños de 12 años cuenta con un teléfono móvil, y la edad promedio para acceder al primer smartphone es de 10,9 años.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera a nivel nacional en retirar estos dispositivos en las etapas de Primaria y Educación Infantil, las primeras en el desarrollo del aprendizaje cognitivo y atención.