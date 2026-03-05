Si ves estas orugas en el parque, no dejes que tu perro se acerque: cómo salvarle la vida con agua templada

La alerta es máxima entre los propietarios de perros. Lo que tradicionalmente era una preocupación de finales de marzo se ha convertido, en pleno inicio de 2026, en una emergencia veterinaria inmediata. El aumento de las temperaturas ha provocado que la oruga procesionaria abandone sus bolsones en las copas de los pinos mucho antes de lo previsto, iniciando su peligroso descenso en fila india por parques y jardines de toda la Península.

El síntoma que no puedes ignorar

El veterinario Pablo Hervás Sánchez, especialista de la Clínica Veterinaria Perseo, advierte sobre la extrema gravedad de la situación. No se trata de una simple alergia: "Los perros están expuestos a intensas reacciones alérgicas que requieren atención urgente". El síntoma más claro es la sialorrea (salivación excesiva) y un rascado compulsivo del hocico.

Si el perro chupa o ingiere una oruga, la toxina de sus pelos urticantes —cada ejemplar tiene unos 500.000— provoca una inflamación tan severa que corta el riego sanguíneo, produciendo necrosis. En los casos más graves, el animal puede perder parte de la lengua o morir por asfixia si la inflamación llega a la garganta.

Prohibido frotar: el protocolo de urgencia

Si sospechas que tu perro ha tocado una oruga, cada segundo cuenta. El experto señala un error común que puede ser fatal: intentar limpiar la zona frotando con un paño. "Hay que evitar frotar para no romper las vesículas de los pelos, lo que empeoraría la urticaria", explica Hervás.

La recomendación profesional es enjuagar la boca con agua templada de forma abundante, siempre proyectando el chorro desde el interior hacia fuera de la boca. Este sencillo gesto busca arrastrar los pelos venenosos antes de que se claven más profundamente. Tras este primer auxilio, es imperativo acudir a un centro veterinario de inmediato; los tratamientos orales no sirven y se requiere medicación inyectable específica.

Madrid y el Mediterráneo, zonas de alto riesgo

Aunque la plaga se extiende por todos los pinares de la Península, la Comunidad de Madrid ha intensificado la vigilancia en más de 65.000 hectáreas. Localidades de la Sierra de Guadarrama y zonas del sureste regional presentan ya una alta densidad de nidos.

Las autoridades recomiendan llevar a los perros siempre atados en zonas de pinos, cedros o abetos y no bajar la guardia en parques urbanos. La prevención es la única herramienta eficaz, ya que, como recuerda el experto, "todas las razas son igual de sensibles" y no existen vacunas ni repelentes contra este insecto.