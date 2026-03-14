¿Por qué aparecen manchas amarillas en la almohada y cómo evitarlas?

Es habitual que aparezcan manchas amarillas en la almohada, aunque se cambie la funda con frecuencia y se mantenga la cama ordenada. Este fenómeno se produce por la acumulación gradual de sudor, grasa y productos aplicados en la piel o el cabello, y no necesariamente indica falta de limpieza.

Cada noche, la almohada absorbe pequeñas cantidades de humedad, sudor y residuos naturales de la piel. Además, cremas, aceites y tratamientos capilares también se depositan en las fibras del relleno. Con el tiempo, estas sustancias generan las conocidas manchas de oxidación, especialmente visibles en almohadas de colores claros. Incluso usando funda, el contacto directo con los tejidos no se detiene completamente.

Factores que aceleran el amarillamiento

Humedad constante: el sudor nocturno, aunque mínimo, penetra en las fibras y deja marcas visibles con el tiempo.

el sudor nocturno, aunque mínimo, penetra en las fibras y deja marcas visibles con el tiempo. Productos corporales y capilares: cremas y aceites contribuyen a la decoloración.

cremas y aceites contribuyen a la decoloración. Poca ventilación: dormitorios con escasa circulación de aire dificultan que la almohada respire, acelerando el amarillamiento.

dormitorios con escasa circulación de aire dificultan que la almohada respire, acelerando el amarillamiento. Poca ventilación: dormitorios con escasa circulación de aire dificultan que la almohada respire, acelerando el amarillamiento.

Riesgos y consejos

El amarillamiento refleja el uso cotidiano y, en algunos casos, puede favorecer la proliferación de ácaros, lo que representa un riesgo para personas con alergias respiratorias. No obstante, no siempre indica descuido o falta de higiene.

Entre los consejos para mantener la almohada en buen estado se encuentran el uso de protectores de almohada además de la funda para crear una barrera extra y ventilar regularmente la almohada, permitiendo que se seque y airee.

A ellos se une evitar dormir con cabello húmedo o exceso de productos sobre la piel y el cabello, y lavar la almohada siguiendo las instrucciones del fabricante de manera periódica. Por último, conviene revisar el olor, textura y densidad del relleno como indicadores de desgaste.

Si la almohada presenta manchas intensas, olor persistente, humedad interna o pérdida de forma, la limpieza puede no ser suficiente. Una almohada deformada, demasiado pesada o que retiene humedad indica que ha llegado al final de su vida útil y requiere reemplazo.