Catawiki lanza subastas retransmitidas en directo

Catawiki, la plataforma de subastas online de objetos especiales, anunció el lanzamiento de Catawiki Live, una nueva función que incorpora la retransmisión en directo a las subastas online. Durante los últimos 90 minutos de subastas seleccionadas, los vendedores presentan los objetos en directo, responden a preguntas e interactúan directamente con los compradores mientras las pujas se desarrollan en tiempo real.

Según informó la compañía, Catawiki Live añade "una nueva dimensión de interacción" al modelo de subasta actual de Catawiki, en el que cada semana se ofrecen más de 100.000 objetos especiales a millones de compradores y vendedores de toda Europa. Los objetos se subastan como de costumbre en las subastas online de Catawiki, lo que da tiempo a los coleccionistas para descubrirlos, seguirlos y pujar por ellos antes de que los últimos 90 minutos se conviertan en una retransmisión en directo presentada por el propio vendedor.

Así, los compradores pueden ver el objeto presentado en tiempo real, hacer preguntas y obtener más contexto antes de pujar, mientras que los vendedores disponen de una forma más atractiva de mostrar estos objetos especiales, dar vida a sus historias y despertar el interés en la fase más emocionante de la subasta. Quienes no vean la retransmisión en directo pueden seguir pujando como de costumbre desde la página del objeto. Al igual que con todos los objetos de Catawiki, las piezas incluidas en Catawiki Live son revisadas y seleccionadas por expertos internos.

Con este lanzamiento, Catawiki se suma al auge del live shopping, un formato de rápido crecimiento que se prevé que supere el billón de dólares en 2026. La tendencia está impulsada en gran medida por las generaciones más jóvenes, que buscan experiencias que combinen entretenimiento, autenticidad e interacción en tiempo real; de hecho, el 15 % de la Generación Z afirma ver programas de compras en directo una vez a la semana. La nueva función de Catawiki se estrena con las cartas Pokémon, uno de los segmentos de coleccionismo con crecimiento más rápido en Europa, valorado en unos 12.500 millones de euros en 2025, y una de las cinco categorías más populares de Catawiki, con unas ventas globales en la plataforma que aumentaron un 70 % interanual en 2025, impulsadas principalmente por una comunidad más joven: el 60 % de los compradores y más del 50 % de los vendedores nacieron después de 1990.

Hasta ahora, Catawiki Live ha atraído a cientos de espectadores por retransmisión. En las subastas que han utilizado este formato, uno de cada cuatro objetos vendidos se ha adjudicado a través de la propia retransmisión en directo, al tiempo que se ha registrado un mayor número de pujadores por objeto que la media de la plataforma. Catawiki tiene previsto ampliar el formato en directo a otras categorías, como moda y juguetes, al tiempo que incorporará nuevas funciones diseñadas para que la experiencia sea aún más interactiva y atractiva. "Estamos observando un cambio claro en la forma en que la gente quiere comprar y coleccionar".

Cada vez más, se inclinan por experiencias que resultan más inmediatas, más interactivas y más centradas en la comunidad. Las subastas de Catawiki ya son atractivas por naturaleza: la gente sigue la puja, decide cuánto vale para ella un objeto y participa en la emoción de los momentos finales. Con Catawiki Live, partimos de esa base para añadir más interacción y un mayor sentido de comunidad. Es una forma emocionante de acercar a millones de personas de toda Europa a los objetos que les apasionan, al tiempo que respondemos a la creciente demanda de las generaciones más jóvenes de experiencias de compra más inmersivas y sociales", explicó Genevieve Tearle, vicepresidenta de coleccionables en Catawiki.