El idioma coreano revoluciona el coleccionismo de cartas Pokémon: ¿Vale la pena?

Nuevo reportaje sobre el coleccionismo de cartas Pokémon. Hoy entramos en el terreno de los idiomas. Cuatro son los predominantes a la hora de coleccionar, comprar y vender en el mercado. Primero reina el inglés, luego el japonés, que además tiene las mejores calidades posibles, y después llegan el español y el coreano.

¿En qué influye esto? Cuanto mayor es el valor en el mercado, lógicamente, mejor es tu colección y mejor son las posibilidades de inversión. Pero hay un problema, la demanda es tan alta y la oferta insuficiente, que los precios se disparan

La alternativa económica por la que están optando ahora los consumidores es la coreana. La razón es simple: es más barata. Por menos de dos, cuatro o cinco euros consigues sobres que en otro idioma costarían más. Lo negativo, entre comillas, que la calidad es peor, pero no tanto como la gente cree. Solo hay que ver las aperturas de este vídeo.

Es divertido, salen los hits que la gente busca y la calidad, ni mucho menos, es baja. Puede ser algo peor que la japonesa, pero es buena. Aquí os dejamos fotografías aparte de las imágenes que se pueden ver en nuestro vídeo exclusivo.

Conclusiones a tener en cuenta

Lo primero es que estas cartas coreanas son oficiales, originales y aceptadas en el mercado. Son más baratas, divertidas de abrir y la calidad sin llegar al nivel de las japonesas es de notable alto ¿Vale la pena? Sí, sin duda. De hecho muchísima gente ya las ha incluido en su modo de vida de coleccionista.

Repasamos los puntos fuertes:

-Precio -Buen balance de calidad respecto al precio -Disponibilidad -Aumento progresivo de importancia dentro del marcado

Puntos débiles