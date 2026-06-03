El grave impacto psicológico de la diabetes

La diabetes afecta mucho más que a los niveles de glucosa. Una encuesta realizada a personas con esta enfermedad revela que su impacto emocional sigue siendo una de las asignaturas pendientes, con consecuencias que alcanzan el bienestar psicológico, el descanso y la vida cotidiana.

Según un estudio elaborado por la consultora GWI para Roche, casi la mitad de los encuestados —el 48 %— asegura experimentar una carga mental frecuente relacionada con la gestión diaria de la enfermedad. Además, el 56 % reconoce sentir ansiedad o preocupación por el futuro, mientras que tres de cada diez afirman haber experimentado sentimientos de soledad o aislamiento vinculados a su condición.

Los datos reflejan una realidad que los especialistas llevan años señalando: la diabetes no solo requiere un control clínico constante, sino también una importante capacidad de adaptación emocional. La Federación Internacional de Diabetes estima que más de 5,8 millones de adultos conviven con esta enfermedad en España, una cifra que continúa creciendo debido al envejecimiento de la población y al aumento de factores de riesgo como la obesidad.

La enfermedad condiciona el día a día

La encuesta pone de manifiesto que la diabetes limita aspectos cotidianos de la vida de muchos pacientes. Cuatro de cada diez personas consideran que la enfermedad dificulta pasar una jornada completa fuera de casa, mientras que situaciones habituales como reuniones prolongadas o atascos generan preocupación por posibles alteraciones en los niveles de glucosa.

El descanso también se ve afectado. Dos de cada cinco encuestados aseguran levantarse sin sensación de haber descansado adecuadamente, una situación especialmente frecuente entre quienes reciben tratamiento con insulina.

Esta incertidumbre constante acaba afectando a la confianza personal. De hecho, únicamente el 13 % de los participantes afirma sentirse muy seguro de la forma en que maneja actualmente su diabetes.

La tecnología gana protagonismo

Ante estas dificultades, los pacientes muestran un creciente interés por herramientas digitales capaces de anticipar problemas antes de que se produzcan. El estudio señala que una de cada tres personas considera prioritario poder predecir la evolución futura de sus niveles de glucosa mediante sistemas basados en inteligencia artificial.

Además, el 45 % asegura que se sentiría más tranquilo si pudiera reducir las sorpresas provocadas por picos o descensos inesperados de glucosa. Entre quienes utilizan insulina, más de un tercio considera especialmente valioso disponer de alertas que permitan anticipar episodios de hipoglucemia o hiperglucemia.

La demanda de este tipo de soluciones coincide con el avance de los sistemas de monitorización continua de glucosa, una tecnología cada vez más extendida que permite conocer en tiempo real la evolución de los niveles de azúcar en sangre y mejorar la toma de decisiones terapéuticas.