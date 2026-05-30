Por qué comemos dulces con estrés y cómo evitarlo

El estrés y la ansiedad no solo dañan el bienestar emocional, sino que también alteran profundamente lo que comemos y cómo lo comemos. El Estudio Sanitas de la Salud Bucodental 2026 revela que el 72,1% de las personas con niveles altos de estrés recurre a alimentos dulces o al picoteo entre horas para aliviar el malestar emocional, frente al 36% de quienes presentan niveles bajos. Este comportamiento, conocido como alimentación emocional o "hambre de estrés", tiene una base neurobiológica bien documentada.

Investigaciones publicadas en Nature Communications demuestran que el estrés fortalece la conexión entre el hipotálamo lateral y el sistema dopaminérgico, lo que impulsa un mayor consumo de alimentos palatables y recompensantes. En otras palabras, no es falta de voluntad, es química cerebral.

El consumo agudo de azúcar desencadena una intensa liberación de opioides y dopamina en el sistema de recompensa del cerebro. Sin embargo, el consumo crónico reduce los niveles de receptores D2 y genera disfunción en la corteza prefrontal, el centro de control ejecutivo, lo que puede derivar en patrones de ingesta compulsiva. Así, lo que comienza como una respuesta de alivio temporal puede convertirse en un ciclo difícil de romper.

La boca, primera víctima del picoteo constante

Las consecuencias de este patrón no se limitan a la báscula. El riesgo de caries aumenta por la combinación de una mayor exposición al azúcar, una higiene descuidada, un flujo salival alterado y cambios en el microbioma oral inducidos por el cortisol. Cuando el picoteo es frecuente, la boca permanece más tiempo en un entorno ácido y disminuye su capacidad natural de recuperación del esmalte.

El cortisol también puede reducir la diversidad del microbioma oral, un proceso denominado disbiosis, que desequilibra las bacterias que normalmente conviven en la boca. A ello se suma que el estrés sostenido tiende a generar descuido de la higiene bucodental, agravando aún más el problema.

Cinco pautas respaldadas por la evidencia

Frenar el hambre emocional requiere actuar en varios frentes simultáneamente. La evidencia científica apunta a cinco estrategias con base sólida. Mantener horarios regulares de comida ayuda a evitar los largos periodos de ayuno que disparan la impulsividad alimentaria. Comer sin distracciones como el móvil o el ordenador mejora la percepción de saciedad y reduce la cantidad ingerida de forma automática. Incorporar alimentos saciantes —legumbres, frutos secos, huevos, proteínas de calidad— estabiliza los niveles de energía y reduce el impulso de picar entre horas.

Cuidar el descanso nocturno es igualmente esencial. La privación de sueño altera las hormonas reguladoras del apetito, incluidas la ghrelina y la leptina, favoreciendo un aumento del hambre y una mayor predisposición hacia alimentos ultraprocesados.

Por último, aprender a identificar el hambre emocional —distinguiendo cuándo el impulso de comer responde a una necesidad física real y cuándo a la ansiedad, el cansancio o el aburrimiento— es, según la literatura científica, una habilidad que implica el sistema de control cerebral y que puede entrenarse para contrarrestar las decisiones de ingesta hedónica impulsadas por emociones negativas.