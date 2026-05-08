El error cotidiano que impide vivir con serenidad y dispara el estrés diario

El psicólogo Javier Urra ha analizado las dificultades para vivir con serenidad en el día a día y ha señalado algunos de los hábitos más frecuentes que contribuyen al estrés cotidiano, como la falta de organización, la incapacidad para decir no y la tendencia a anticipar constantemente el futuro.

En su intervención en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Urra ha abordado cómo el ritmo actual de vida y determinadas decisiones personales influyen en la sensación de agotamiento que muchas personas experimentan, incluso en contextos que no necesariamente lo justifican.

La serenidad no implica ausencia de problemas

Urra ha definido la serenidad como la capacidad de afrontar las dificultades con equilibrio y claridad mental, y no como una vida sin conflictos. En este sentido, ha advertido de que muchas personas viven con una sensación permanente de falta de tiempo.

"Oigo mucho a gente decir ‘no me da la vida’", ha señalado, apuntando a un estilo de vida acelerado en el que se acumulan compromisos sin una planificación adecuada.

El psicólogo ha reconocido que existen situaciones personales complejas —como problemas económicos, familiares o de salud— que generan estrés real, pero ha insistido en que en otros muchos casos ese agotamiento tiene que ver con decisiones evitables.

Decir sí a todo y no priorizar

Uno de los factores que más influyen en esa falta de serenidad es, según Urra, la dificultad para establecer límites. "Hay gente que no sabemos decir que no", ha afirmado, explicando que aceptar todos los planes o compromisos conduce a una mala gestión del tiempo.

El especialista ha puesto ejemplos cotidianos, como intentar asistir a varios eventos en un mismo día o comprometerse con más actividades de las que realmente se pueden atender. A su juicio, esto no solo genera estrés, sino que impide disfrutar de cada situación.

También ha advertido de que esta actitud puede derivar en comportamientos poco responsables, como cancelar a última hora o no acudir a citas previamente aceptadas, lo que afecta a las relaciones personales.

Vivir anticipando el futuro

Otro de los elementos que, según Urra, dificulta la serenidad es la tendencia a vivir más pendientes del futuro que del presente. Ha explicado que los adultos suelen anticipar constantemente lo que vendrá, lo que genera una sensación continua de inquietud. "Siempre estamos posicionados en el futuro", ha indicado, en contraste con la forma en que los niños viven el presente con mayor naturalidad.

El psicólogo ha ejemplificado esta idea con situaciones cotidianas, como pensar en la semana laboral durante el fin de semana o adelantar celebraciones y actividades con meses de antelación, lo que contribuye a una sensación de prisa constante.

La importancia de organizar y limitar

Frente a estos hábitos, Urra ha defendido la necesidad de priorizar y organizar el tiempo de forma consciente. Ha planteado la conveniencia de establecer un orden de importancia en las actividades y asumir que no es posible abarcarlo todo.

En este sentido, ha introducido la idea de establecer "límites" personales tanto en el número de compromisos como en las expectativas. "Quizá tuviéramos que ponernos un limitador de deseos", ha apuntado.

El psicólogo también ha destacado el valor de dedicar tiempo a actividades cotidianas sin distracciones, como conversar, pasear o simplemente observar el entorno, como forma de recuperar la atención en el presente.

Además, ha subrayado la importancia de calcular adecuadamente los tiempos y evitar una planificación irreal que obligue a ir con prisa constante, lo que repercute tanto en el bienestar personal como en la calidad de las relaciones.