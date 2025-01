Más de 500 euros por un curso para aprender a curar enfermedades como el sida o la diabetes con imanes

Bajo el nombre de ‘Magna Vida - terapia integral’, se ofrece un curso de biomagnetismo en Zamora con el que -señala el cartel de propaganda que podemos encontrar en farolas y muros del centro de la ciudad- "aprender a curar". Es complicado saber quién hay detrás de la supuesta formación, ya que no existe un centro físico o una empresa que responda a este nombre. Tan sólo una cuenta de Facebook y un teléfono móvil, que -como podemos ver en el perfil de la mencionada red social- cambia con frecuencia.

De la información que facilitan en la página, tampoco podemos sacar mucho en claro. El enlace a su web que indican no nos lleva a ningún sitio y tampoco ofrecen ningún dato con el que podamos hacernos idea de qué es ‘Magna vida’. El último post publicado es de junio de 2024 y hace referencia a la celebración de uno de estos cursos (no es el primero que imparten en Zamora y algún otro punto de España, según podemos ver en esta cuenta de Facebook que no parece tener más objetivo que el de hacer promoción de los talleres).

Dice el mencionado post que el curso de biomagnetismo en cuestión va dirigido a tanto a personas "sin previos conocimientos en magnetismo o en medicina" como a aquellas que pertenezcan al "área de la salud alópata o alternativa". Para "más información" aconsejan ver un vídeo que hay colgado en la cuenta y en el que "el Doctor Isaac Goiz enseña esta terapia a indígenas de la cordillera de los Andes en el Ecuador". Las imágenes no tienen desperdicio, dada la falta de rigor científico del supuesto "doctor".

El gurú, al que mencionan -imaginamos- a modo de garantía, comienza el video diciendo: "todos los virus se curan, todos". "No hay problema", añade Y, lo peor, afirma que acaba con ellos poniendo sobre el cuerpo un puñado de imanes. El ébola, el sida, el virus del papiloma humano, la hepatitis... Nada se le resiste. El gurú -que se autodenomina como "el descubridor del biomagnetismo"- es "el más importante renovador de la medicina contemporánea", se señala en los rótulos finales del video.

En 1988, añade, descubrió un "sistema de diagnóstico y terapia que no requiere de exámenes de laboratorio ni fármacos". "El sistema Goiz responde eficazmente, inclusive en los lugares más empobrecidos del mundo", asegura. "Hoy somos más de 5.000 biomagnetistas trabajando en México, Ecuador, Chile, Argentina, EEUU, Italia y Alemania", concluye. Parece ser que uno (en este caso, una) de ellos ha llegado a España y está difundiendo el ‘milagroso’ método del gurú.

Su discípula en Zamora

Ese último post de ‘Magna Vida’ para promocionar el anterior curso de Zamora, lleva adosado un video en el que aparece una mujer (cuyas palabras son tan poco rigurosas como las de su gurú). "Si quieres ser terapeuta de esta maravillosa ciencia", dice ella, "Magna Vida te invita a este nuevo curso que empieza el 19 de junio". Lo de "invita" -por supuesto- es un forma de hablar. Su precio supera los 500 euros.

La persona que habla es Fabiola Castillo, como podemos ver en el cartel de otro de estos cursos colgado en la cuenta de ‘Magna Vida’ en Facebook. Cabe señalar que en el temario del taller que se impartió el pasado mes de junio se incluían referencias a cómo combatir (colocando imanes en el cuerpo) enfermedades como el SIDA/VIH, la diabetes, la artritis, la leucemia, y otras "complicadas" (como ella las llama).

El experto en sectas y grupos sectarios Luis Santamaría del Río -que ha asesorado a este periódico en otros artículos y reportajes- califica estos talleres como "estafa" y advierte de los riesgos para la salud pública que supone que se permita que se desarrollen este tipo actividades, ya que ofrecen "curaciones mágicas" y pueden servir de gancho para personas que se encuentren en un momento de vulnerabilidad.