Arrestan a una mujer de 46 años por agredir varias veces a un niño que la llamó "gorda" en el avión

Kristy Crampton, de 46 años, ha sido detenida y acusada de abuso infantil a su llegada al aeropuerto de Hagerstown (en Maryland, Estados Unidos) tras protagonizar un violento altercado en un vuelo de Allegiant Airlines que salió desde Orlando y que obligó al piloto del mismo a pedir la intervención policial.

Según ha declarado los testigos, la arrestada golpeó en repetidas ocasiones a un niño que la llamó "gorda" y "Miss Piggy (Señorita Cerdita, en referencia al personaje de los Muppets)" por ocupar demasiado espacio en su asiento. La mujer habría abofeteado y agredido al menor tanto con el puño como con una botella, llegando a estamparle la cabeza contra la ventanilla.

Ella alegó que el comportamiento del niño estaba siendo "grosero" e "irrespetuoso", no sólo en el vuelo sino que también durante el viaje a Disney que había realizado el grupo con el que volaba en el avión y que regresaba del resort de Florida en el que se habían hospedado. En un primer intentó, declaró, le quitó el móvil para que parara pero —aún así— continuó "portándose mal".

Testigos y víctima, coinciden

La relación de la detenida con el menor no ha trascendido, ya que la familia de éste se ha negado a hacer declaraciones y las autoridades no han compartido esta información. No obstante, los testigos señalan que hubo una discusión previa y que "la mujer no corregía al niño, lo maltrataba". Uno de ellos apuntó a la policía que lo estaba "machacando a palos".

El agredido explicó a la policía que él estaba enfadado porque la mujer le había quitado el teléfono y que la llamó "gorda" y le empujó el apoyabrazos porque "ocupaba demasiado espacio". Ella le dio "una bofetada en la cara", ha señalado durante su declaración jurada. Después, le habría goleado con el puño, la botella y la ventanilla (como dijeron los testigos).

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.