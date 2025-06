Tres marroquíes dejan sin dientes a un músico tras pedirles no drogarse frente a niños: "Estoy vivo de milagro"

En el mirador de San Nicolás, Granada, un veterano músico–panadero, habitual en el mirador con vistas a la Alhambra, sufrió una brutal paliza a manos de tres marroquíes que le dejaron sin dientes. El pasado jueves, mientras tocaba con su grupo, oyó a varias madres protestar por la actitud de los agresores instantes antes del ataque.

Según cuenta al diario Ideal, "estaban fumando porros y bebiendo al lado de los niños, así que me acerqué a ellos para decirles que respetaran un poco", cuenta. No recuerda nada más. Despertó aturdido, con múltiples fracturas tras una brutal paliza por parte de esos individuos. Los tres jóvenes marroquíes han sido detenidos. "Estaba como muerto del suelo y seguían pisándome la cabeza y dándome patadas en la cara", lamenta.

"Con la que me dieron tendría que estar muerto"

Agustín, de 48 años de edad, comenta a duras penas que "volvería a actuar igual si regresara al pasado, pese a que estoy muy dolorido, muy dolorido". La paliza, que fue grabada por varios móviles, le dejó sin dientes. "Una conocida los recogió del suelo. Me gasté 6.000 euros hace tres años en arreglarme la boca y ahora llevo días sin comer, no aguanto el dolor", denuncia. Tiene tal hemorragia en el ojo derecho que no ve absolutamente nada. Este martes por la tarde lo operaban de la mandíbula y la nariz. Aún le espera otra intervención en la muñeca por otras tres fracturas. "Los médicos dicen que cada día me irá saliendo algo. Me duele hasta el alma".

Eran las 16.00 horas del jueves pasado cuando sucedió todo en plena tarde. Según el relato de los hechos que el propio Agustín hace al Ideal, "estaban bebiendo cerveza y fumando porros, a su alrededor se estaban quejando. Se lo recriminé con educación, aquí me quiere todo el mundo, saben que nunca me he peleado con nadie ni le hablo mal a la gente", asegura Agustín'. Se dio la vuelta y sintió un fuerte golpe en la cabeza. Le habían reventado un botellín de cerveza. "Se liaron a golpes conmigo y ya no me acuerdo de nada más. Cuando he visto los vídeos, que los tiene la Policía, se me ha puesto el vello de punta. Estoy vivo de milagro, con la que me dieron debería estar muerto", admite. Estuvo prácticamente una hora inconsciente. Su pareja también resultó herida con diversas contusiones al intentar separarlos.

La Policía Local de Granada ha detenido a estos tres jóvenes de origen marroquí por la agresión, que han sido entregados en las dependencias de la Policía Nacional. "Quiero darle las gracias a los agentes de ambos cuerpos por lo pendientes que estuvieron de mí, se tiraron toda la noche yendo al hospital", explica Agustín, que ha interpuesto la correspondiente denuncia. Sus objetivos ahora son dos: recuperarse lo antes posible para poder amasar pan y tocar la guitarra y que se haga justicia. "Llevo 23 años aquí y últimamente noto más delincuencia en el barrio", concluye.