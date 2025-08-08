Más de 400 afectados por un brote de salmonelosis en un festival de Huesca

Un total de 424 personas han resultado afectadas por un brote de salmonelosis registrado en Huesca que ha provocado el ingreso hospitalario de dos adultos y cinco niños. El origen se la intoxicación alimentaria es el Festival Vino Somontano de Barbastro, que se celebró el pasado fin de semana, según ha confirmado el jefe de servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del Departamento de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Antonio Español.

Los afectados han sido atendidos en diferentes puntos de atención sanitaria, centros de salud y hospitales de la ciudad, con cuadros de gastroenteritis asociados al consumo de alimentos durante los días en los que tuvo lugar el mencionado festival. Siete de estas personas han tenido que ser ingresadas. Entre ellas, cinco niños que se encuentran hospitalizados en el Hospital de Barbastro. Todos permanecen estables.

En el trascurso de esta semana los afectados han tenido una evolución que en algunos casos ha podido llegar a generar un cuadro de deshidratación. En otros, como el de los niños, se ha requerido hospitalización pero en su mayoría las incidencias han podido solventarse en el propio domicilio de los intoxicados.

El periodo de incubación de la salmonelosis puede ser de hasta alrededor de 72 horas. No obstante, si los alimentos fueron consumidos el fin de semana, este periodo ya habría pasado pero las personas pueden seguir acudiendo a los centros médicos por no haber ido antes o por requerir un segundo control.

Por otro lado, las investigaciones continúan para determinar el origen de la intoxicación. Se han tomado muestras de aquellos alimentos que pudieron estar en contacto con la bacteria y que habían sido consumidos por las personas afectadas, según las encuestas epidemiológicas. Salud Pública ha señalado que los establecimientos y el propio festival están colaborando para la resolución del caso.

"Este proceso va a tardar varios días"

"No nos habíamos pronunciado hasta ahora porque estábamos a la espera de saber el origen del brote, pero este proceso va a tardar varios días", ha señalado Francisco Berroy, presidente de la Denominación de Origen Somontano, la organizadora Festival Vino Somontano, según Ronda Somontano.

Además, Berroy ha precisado que "nosotros somos los más interesados en saber el origen de este brote" y ha asegurado que cuando se conozca tomarán "las medidas oportunas con los responsables directos".

También ha querido defender el trabajo de los restaurantes que participaron. "No podemos dejar que, por el fallo de un restaurante, se ponga en tela de juicio el trabajo que hacen los demás", ha señalado Berroy.