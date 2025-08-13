Detienen a nueve marroquíes que robaban coches en Madrid para venderlos por piezas en Marruecos

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal con sede en Madrid y Guadalajara que se dedicaba a robar vehículos para luego venderlos por piezas en talleres de reparación en distintas partes de Marruecos. Los nueve detenidos, todos de nacionalidad marroquí, solían robar entre seis y diez vehículos por semana en zonas de estacionamiento para períodos semanales como los alrededores del aeropuerto de Barajas.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, la red ha sido investigada por la Comisaría General de Policía Judicial (UDYCO Central), que detectó el modus operandi de la banda. Este consistía en robar los coches en zonas de estacionamiento vacacional para después aparcarlos en zonas residenciales de Guadalajara, donde los dejaban unos días para asegurarse de que estos no tuviesen instalada la geolocalización.

Posteriormente, trasladaban los vehículos a una nave agrícola ubicada en una zona apartada de la provincia y los desguazaban para después introducir las piezas en un camión. Este se dirigía hasta Cádiz acompañado por dos coches lanzadera, que hacían la misma ruta que el camión pero algo adelantados para advertir al conductor del camión si divisaban algún control policial. Una vez llegado al puerto de Algeciras, el camión se subía a un barco rumbo a Marruecos, donde les recibían sus colaboradores que, finalmente se encargaban de la distribución de las piezas.

Tras las pesquisas necesarias, los agentes de la UDYCO localizaron la nave y lanzaron un operativo en el que detuvieron a ocho integrantes del grupo criminal, todos ellos marroquíes con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años, que no opusieron resistencia. Entre los arrestados se encontraban los líderes de la red criminal, dos hermanos que tenían como función principal la vulneración de los sistemas de seguridad de los coches a través de herramientas electrónicas y las labores de vigilancia.

Además, los efectivos policiales comprobaron que la carga del camión estaba preparada para ser enviada a su destino esa misma noche. Durante el registro de la nave, la UDYCO recuperó piezas pertenecientes a más de 50 vehículos con un valor de 1,25 millones de euros, así como cuatro coches en zonas de enfriamiento que iban a ser despiezados de forma inminente. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones asociadas al grupo delictivo.