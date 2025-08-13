Un matrimonio de Jaén, detenido por publicar teléfonos y datos personales de familiares y vecinos en anuncios sexuales

La Policía Nacional ha detenido en Jaén capital a un matrimonio de entre 40 y 50 años acusado de una campaña de acoso que incluyó la publicación de números de teléfono y datos personales de vecinos y familiares en páginas web y chats de contenido sexual, acompañados de fotos íntimas falsas y mensajes ofreciendo encuentros. Las víctimas sufrieron un aluvión de llamadas y mensajes, con consecuencias graves para su salud física y emocional.

Anuncios falsos y acoso telefónico

Según la investigación, el matrimonio accedía a webs y foros de contenido sexual para publicar anuncios en nombre de terceros. No solo incluían los nombres de sus objetivos, sino también sus teléfonos reales, lo que derivaba en constantes llamadas a cualquier hora del día y la noche. En algunos casos, los anuncios iban acompañados de fotografías íntimas que no pertenecían a las víctimas, pero que se atribuían a ellas para dar credibilidad al engaño.

Vecinos y familiares entre las víctimas

Las denuncias comenzaron a llegar a la Comisaría Nacional de Policía cuando varios vecinos y familiares detectaron que sus datos circulaban por estos anuncios. Muchos de ellos se enteraron solo después de recibir decenas de llamadas de desconocidos solicitando servicios sexuales, lo que derivó en episodios de ansiedad y estrés.

Investigación tecnológica

La Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén asumió el caso. Tras rastrear las publicaciones y las conexiones utilizadas, los agentes identificaron a los presuntos autores y procedieron a su detención.

A los arrestados se les imputan delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos y usurpación de identidad. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos.

Un caso insólito

Fuentes policiales describen el caso como "inusual" por la mezcla de venganza personal y uso de tecnología para amplificar el daño. El acoso no solo buscaba avergonzar a las víctimas, sino también trasladarles la presión social de aparecer, sin saberlo, como protagonistas de anuncios sexuales.