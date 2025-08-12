Detienen a un trabajador de extinción de incendios por provocar el que arrasó 2.000 hectáreas en Ávila

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor del incendio forestal intencionado que a finales de julio arrasó cerca de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila). El arrestado, que era trabajador de extinción de incendios, habría actuado por motivaciones laborales y ha confesado su autoría durante la investigación.

El fuego se originó de noche junto a la N-502

El incendio comenzó durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502 y se propagó rápidamente debido a las fuertes rachas de viento. El 29 de julio se declaró el nivel 2 de peligrosidad y se ordenó el confinamiento preventivo de dos poblaciones ante el riesgo para sus vecinos.

Las labores de extinción se prolongaron varios días hasta que el fuego quedó controlado, tras afectar a masa forestal, terrenos agrícolas y zonas próximas a núcleos habitados.

Indicios claros de intencionalidad

La inspección técnico-ocular realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León reveló indicios claros de que el fuego fue provocado de forma intencionada.

La investigación se inició el 30 de julio y contó con la toma de declaraciones a vecinos y el análisis de varias hipótesis mediante un equipo multidisciplinar de la Guardia Civil de Ávila.

Identificación y confesión del autor

El principal sospechoso fue identificado el 31 de julio cuando se dirigía a Cuevas del Valle. Al percatarse de la presencia policial realizó maniobras evasivas, lo que motivó un seguimiento más estrecho.

Con las pruebas periciales y los indicios reunidos, el hombre fue citado para declarar en dependencias policiales, donde finalmente confesó haber provocado el incendio. Según la Guardia Civil, el detenido había trabajado anteriormente en labores de extinción y consiguió empleo en ese sector diez días después del suceso.

Operativo y actuaciones judiciales

La detención y las diligencias fueron llevadas a cabo por efectivos del Seprona con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), el Servicio de Información de la Comandancia de Ávila y personal técnico de la Junta de Castilla y León.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.