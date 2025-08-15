Detenido un turista por irrumpir en la habitación de hotel de una mujer y tocarla mientras dormía

La Policía Local de Palma ha detenido en un hotel de la zona de Playa de Palma a un joven de nacionalidad alemana, de 23 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de allanamiento de morada, después de que, en la madrugada del pasado 11 de agosto, accediera a la habitación de una turista y la tocara mientras dormía. Según ha informado el cuerpo policial, la actuación comenzó tras recibirse en la Base del 092 un aviso que alertaba de que un hombre se había colado en una habitación que no le correspondía.

Versión de la víctima

Al llegar al establecimiento, los agentes se entrevistaron con la mujer, que explicó que se despertó sobresaltada al encontrar a un desconocido sentado en su cama y que le estaba acariciando la pierna. Su reacción provocó que también se despertara su pareja, que estaba durmiendo junto a ella, y que logró expulsar al intruso de la habitación. El hombre, sin embargo, no abandonó el hotel, sino que se introdujo inmediatamente en la habitación contigua, lo que permitió a la pareja observar claramente hacia dónde se dirigía antes de dar parte a la recepción.

Con la colaboración del personal del hotel, la patrulla localizó al sospechoso y confirmó que se trataba de otro huésped del mismo establecimiento. Al ser interrogado por la Policía Local, el detenido alegó que "no sabía cómo había aparecido en la habitación de la pareja" y que no recordaba si había mantenido contacto físico con la mujer. Durante la inspección, los agentes comprobaron que ambas habitaciones contaban con balcones unidos y separados únicamente por una pequeña mampara, lo que se considera la vía de acceso más probable empleada por el acusado para irrumpir en el dormitorio.

Una vez concluida la intervención policial y recabadas las declaraciones, el joven fue arrestado formalmente y trasladado a dependencias policiales. Tras completar las diligencias, el caso fue remitido al juzgado de guardia, quedando el detenido a disposición judicial a la espera de que se determine su situación procesal.