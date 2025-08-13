Hace un butrón en la bodega de su vecino para surtirse de aceite y vino

La Guardia Civil de Valladolid ha abierto diligencias contra un hombre, inquilino de una vivienda en alquiler en Alaejos, como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en la bodega del domicilio contiguo. Según informa Europa Press, el modus operandi fue un butrón a través del cual se habrían sustraído varias garrafas de aceite y botellas de vino.

El robo se produjo entre la tarde del 2 de agosto y la mañana del día 4, cuando el sobrino de la propietaria —alertado por un vecino— avisó a la Guardia Civil de que en la bodega que utilizan como despensa habían desaparecido varias garrafas de cinco litros de aceite virgen extra y botellas de vino de distintas variedades.

Agujero en la pared

Durante la inspección, los agentes localizaron un orificio de unos 70 centímetros de diámetro que conectaba con la bodega de la casa colindante. Este butrón, según la investigación, era la única vía de acceso, ya que no se detectaron signos de forzamiento en la entrada principal. Junto al agujero, se hallaron escombros recientes.

La propietaria mostró a los guardias una botella idéntica a las sustraídas, procedente de Jaén y no disponible en comercios de la zona, un detalle clave para identificar el género robado.

Hallazgos en la casa vecina

Al contactar con los ocupantes de la vivienda colindante —que residían allí desde hacía apenas diez días—, estos autorizaron la entrada de los agentes a su bodega. En su interior se encontraron herramientas con marcas de impacto, garrafas de aceite y botellas de vino con restos de tierra coincidentes con los de la bodega asaltada. Además, los moradores entregaron voluntariamente otras tres garrafas del mismo tipo.

Con las pruebas reunidas y tras confirmar con el propietario de la vivienda las fechas de llegada de los inquilinos, los investigadores decidieron imputar al arrendatario como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Los efectos recuperados ya han sido devueltos a su legítima propietaria.