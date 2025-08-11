Le corta el cuello a su pareja justo después de pedirle matrimonio porque ella no aceptó

Un grave episodio de violencia ha tenido lugar en Nanterre (Francia), en la región de Hauts-de-Seine. Una mujer de unos cincuenta años, que había rechazado una propuesta de matrimonio, sufrió una herida grave en la garganta tras ser atacada con un cúter por su pareja, según confirmó la fiscalía local.

El incidente ocurrió el sábado hacia las 13:00 horas en las inmediaciones del parque André-Malraux, junto a las torres Aillaud, un entorno habitualmente tranquilo. De acuerdo con Le Parisien, el hombre, al no recibir la respuesta que esperaba, reaccionó con violencia y le asestó un corte profundo en la garganta. Posteriormente, se dirigió a un parque cercano, donde se cortó las venas y consumió una pastilla.

Traslado a dos hospitales

Según la información citada por el mismo medio, "la víctima y su agresor perdieron el conocimiento" antes de ser localizados y atendidos por bomberos y personal del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU). La mujer fue trasladada en estado de urgencia absoluta al hospital Franco-Britannique de Levallois-Perret, aunque su vida no llegó a estar en peligro. El agresor fue ingresado en el hospital europeo Georges-Pompidou y, tras recibir atención médica, quedó bajo custodia policial.

En un comunicado recogido por Le Parisien, el Ayuntamiento de Nanterre indicó que el alcalde deseaba "expresar su horror ante esta agresión y transmitir, en nombre de la Ciudad, todo su apoyo a la víctima".