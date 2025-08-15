Un turista experto en jiu-jitsu reduce a un ladrón en Barcelona con la técnica del mataleón: "Estaba muy rebelde'"

Barcelona ha vuelto a ser escenario de un robo a plena luz del día, pero esta vez la huida del delincuente ha durado apenas unos segundos. Un ladrón que acababa de arrebatar una cadena de oro a un turista portugués ha sido reducido en el acto por dos visitantes brasileños, cinturones negros en jiu-jitsu, que lo han inmovilizado hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra.

El incidente ha tenido lugar cuando Gabriel Souza y su hermano, de vacaciones con su familia, se dirigían a pie hacia la playa. "De repente, escucho: ‘¡Atención, ladrón!’ y un tipo corría en nuestra dirección", relata Souza. Al ver la escena, han interceptado al sospechoso: "Le di un rodillazo cariñoso y salió volando. Mi hermano hizo un gran trabajo y confirmamos que había robado una cadena de oro a un portugués".

Artes marciales contra un ladrón

Con el ladrón en el suelo, Souza ha decidido "presentarle el jiu-jitsu brasileño", pero el delincuente no se lo ha puesto fácil. "De la nada, me empezó a morder. Le dije que, si lo volvía a hacer, se iba a quedar sin brazo. Creo que lo entendió", explica. Ante la resistencia, ha aplicado un mataleón, una técnica de estrangulación habitual en este arte marcial, manteniéndolo bajo control.

En cuestión de segundos, decenas de personas se han agolpado alrededor. Algunos, indignados por el robo, han intentado golpear al detenido. Souza, sin embargo, ha optado por protegerlo: "No tenía el coraje de dejar que le peguen. Me pregunto si lo hice bien". Desde balcones y aceras, vecinos y transeúntes han aplaudido la intervención de los turistas.

La espera se ha prolongado durante unos diez minutos hasta que los Mossos han llegado al lugar. Los agentes han arrestado al ladrón y han devuelto la joya a su propietario. Souza y su hermano han continuado su camino hacia la Barceloneta, bromeando con que habían sumado "una buena historia que contar" a su viaje por Europa.