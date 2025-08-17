Mata a su hijo de 10 años y denuncia su desaparición

Una mujer estadounidense de 33 años —Felicia Gross— ha sido arrestada como presunta responsable de la muerte de su hijo de 10 años —Jayden Spicer—, cuya desaparición denunció el pasado 6 de agosto. La madre del pequeño se enfrenta a los cargos de homicidio en segundo grado, abuso de un cadáver, manipulación de evidencia física, informe falso de un incidente a la policía y manipulación de un testigo.

Según ha informado la Policía Estatal de Kentucky, ellos reciben ese miércoles una llamada alertando de la desaparición de un menor en la zona de Panbowl Branch Road, en Jackson. Supuestamente, el niño había abandonado su residencia durante la noche o la madrugada sin avisar a su madre. Fue visto por última vez, informaron, alrededor de las 9 de la noche del martes 5 de agosto en su casa. Vestía un pijama azul de "Sonic".

La policía inició la búsqueda del menor destinando numerosos recursos —incluyendo aeronaves, drones y perros rastreadores— durante días. El 8 de agosto, decidieron ampliar la investigación y explorar otras áreas cercanas para intentar dar con el paradero del pequeño. Pero la información que ofrecían apenas cuatro días más tarde era bien distinta habían encontrado el cadáver del niño enterrado en una zona boscosa.

Su madre fue detenida y trasladada a la Cárcel Regional de Kentucky River, acusada de homicidio involuntario en segundo grado. La mujer reconoció su responsabilidad en la muerte de su hijo. "Confesó haberle suministrado a Jayden un tipo de somnífero", señala el Departamento de Policía de Jackson. "La Sra. Gross declaró además que este medicamento le provocó una emergencia médica y que creía que había fallecido a causa de ella".

Al parecer, cuando el niño murió, Felicia dio instrucciones a sus hijos sobre lo que tenían que decir a la policía para no ser descubierta y reforzar la hipótesis de la desaparición. Algo que ella misma habría reconocido tras su confesión, durante una de las entrevistas con los investigadores. Pasados unos días, la mujer no pudo aguantar la presión y terminó contando la verdad a los agentes e indicándoles el punto exacto en el que estaban los restos de Jayden.

Su versión hacía aguas

El relato de la madre hacía aguas desde el principio. A los agentes encargados del caso les costaba pensar que un niño de 10 años saliera de casa en medio de la noche sin avisar a nadie y sin un motivo aparente. Algunos familiares del pequeño habían mostrado su extrañeza ante esta hipótesis, en las declaraciones que realizaron ante los medios durante su búsqueda.

Una tía del niño —Samantha Bunty— explicaba a WKYT que "no le gustan nada los insectos ni la oscuridad" y le resultaba imposible "que él vaya allí arriba (a las colinas)". "Spicer nunca se aventuraría en la oscuridad e intentaría escalar el terreno accidentado que rodea su casa", advirtió. "Hay algunas cosas que simplemente no cuadran en este caso", añadía Chyy Salyers. "Como dos tías y madres, nosotras mismas cuestionamos mucha de la información", insistía.

