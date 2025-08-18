Cuatro menores roban un coche y atropellan mortalmente a una mujer de 71 años

El caso que mantiene en vilo a Italia comenzó en la noche del sábado 9 al domingo 10 de agosto, cuando un grupo de turistas franceses denunció el robo de su coche en Milán. El propietario, un joven de 20 años, explicó que el vehículo desapareció de la calle cuando regresaba al hostal junto a tres amigos.

En la mañana del domingo 10, cuatro menores de entre 11 y 13 años se hicieron con el volante del turismo. El conductor, un adolescente de 13 años, circulaba a gran velocidad por el barrio de Gratosoglio, en el sur de la ciudad. Con él viajaban una niña de 11 años, su hermano de 12 y otro chico de 11. En una curva, el coche derrapó, se subió a la acera y arrolló a Cecilia de Astis, una mujer de 71 años que acababa de bajar del tranvía y se encontraba en la calle Saponaro. El impacto fue brutal y la lanzó varios metros, dejándola inconsciente en el suelo.

Una testigo aseguró: "Estaba en el tranvía y vi ese coche con el capó completamente destrozado". Los menores, en lugar de socorrerla, abandonaron el coche accidentado y huyeron a pie. Cecilia fue trasladada al hospital, pero falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Cámaras decisivas

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para esclarecer los hechos. En las grabaciones se observa cómo el coche derrapa antes de embestir a la mujer y estrellarse contra una señal de tráfico. Con estas imágenes, la policía identificó a los responsables y lanzó un dispositivo de búsqueda.

Tres de los menores fueron localizados horas después en Piamonte, tras marcharse con sus familias del campamento nómada de via Selvanesco. El cuarto, el conductor, continúa en paradero desconocido. El juez de menores ha dictado contra los tres arrestados la prohibición de salir del territorio nacional y ha validado la decisión de la policía de separarlos de sus familias, colocándolos en un lugar seguro. También se les ha asignado un tutor especial. El próximo 27 de agosto está prevista la audiencia ante el Tribunal de Menores para decidir el futuro de los padres y las medidas definitivas sobre los hijos, que podrían ser trasladados a una comunidad.

El fiscal de Milán, Enrico Pavone, abrió una investigación por homicidio agravado por omisión de socorro, aunque el procedimiento se topa con un muro legal: en Italia, los menores de 14 años no pueden ser procesados como adultos y son declarados inimputables.

El funeral

Los vecinos de Gratosoglio despidió a Cecilia de Astis en un multitudinario funeral celebrado en la iglesia de San Barnaba. La mujer, originaria de Ruvo di Puglia, llevaba casi cuatro décadas viviendo en Milán, donde había trabajado durante más de tres décadas en la fábrica de algodón Cederna hasta su cierre en 2020.

El hijo de la víctima, Gaetano Di Terlizzi, reclamó también responsabilidades y una reflexión social: "A los 12 años tienes que tener un mínimo de conciencia. Debes saber qué está bien y qué está mal. Luego puedo entender que son niños, de acuerdo, pero detrás de los niños siempre está la familia". Y añadió: "Ayudémonos como sociedad, como comunidad. Somos un barrio, somos una ciudad grande, no somos el último país del mundo, todos merecemos respeto, dignidad, solidaridad. La sensación es que las instituciones tendrán que ocuparse de lo que no se hizo antes y de lo que se podrá hacer después. Ahora el presente es que mi madre ya no está".