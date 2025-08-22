Tras hablar en TikTok de su "depresión profunda" por el cáncer terminal de su marido, mata al varón y a dos de sus hijos

Cuatro miembros de una misma familia fueron hallados muertos el pasado lunes por la tarde en una vivienda de Moharimet Drive en Madbury (New Hampshire, Estados Unidos): una pareja y sus dos hijos, de 8 y 6 años. Una vez concluidas las autopsias, la Oficina del Fiscal General ha informado de que fue la madre de los pequeños fallecidos quien mató a su marido —Ryan Long, de 48 años—, que presentaba varias heridas de bala, y a los dos niños, que tenían un único impacto en la cabeza. Después, se suicidó.

Sorprendentemente, el hijo menor de la pareja —de 3 años de edad— resultó ileso. Se da la circunstancia de que la mujer —Emily Long, de 34 años— había estado compartiendo a través de TikTok (donde tenía más de 7.500 seguidores y más de 170.000 me gusta) el duro proceso por el que estaba pasando su familia con motivo del cáncer terminal de su esposo. Un agresivo glioblastoma cerebral que inevitablemente le llevaría a la muerte. Ella publicó una serie de videos en los que documentaba la batalla del varón contra su enfermedad y confesaba estar pasando por "un profundo estado de depresión".

Algunos de los videos de Emily Long. TikTok.

El último video

Dos días antes de los asesinatos y su posterior suicidio, Emily confesaba en un video que sólo tenía ganas de estar bajo una manta con sus hijos. Pero afirmaba que sabía que eso no era bueno para ninguno de ellos y que se comprometía a hacer lo posible para mejorar su salud mental. "Hoy decidí que necesito hacer un esfuerzo consciente para cambiar", aseguraba, "voy a salir de esta depresión, lo quiera o no".

Previamente había hablado a sus seguidores sobre el dolor de tener que decirle a sus hijos que el diagnóstico de su padre era terminal. Supuestamente, sus dos hijos mayores habían comprendido la situación. Mejor que el más pequeño, llega a decir. Se desconoce qué motivó que la mujer decidiera acabar este lunes con su vida y la de su familia, dejando al menor de sus vástagos como único superviviente.

Se investigan los motivos

El Fiscal General Adjunto de New Hampshire, Ben Agati, ha explicado que su oficina ha recibido noticias de varias personas que luchan contra el cáncer cerebral y que conocían a Ryan Long. Pero ha insistido en que no quiere "sacar conclusiones precipitadas". "No sé si eso motivó lo que ocurrió dentro de la casa o no", ha abundado.

Troopers are conducting an active investigation on Moharimet Drive in Madbury. Residents in the area should anticipate a police presence for multiple hours. Additional information will be released as appropriate. pic.twitter.com/vOxxzf6yMj — New Hampshire State Police (@NH_StatePolice) August 19, 2025

Según ha avanzado Agati, los investigadores están realizando entrevistas "para tratar de tener una mejor idea de cuáles eran algunos de los diferentes factores estresantes que afectaban a los distintos miembros de la familia" y que podrían haber derivado en el terrible desenlace. "Uno de los aspectos más importantes que debemos abordar es la secuencia de lo ocurrido".

