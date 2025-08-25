Detienen a un violador que se hacía pasar por policía y agredió a seis jóvenes en cuatro días en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 33 años y nacionalidad argentina acusado de cometer seis agresiones sexuales en apenas cuatro días. Según la investigación, el arrestado se hacía pasar por agente de la Policía y de la Guardia Civil para interceptar a mujeres jóvenes, a quienes intimidaba asegurando disponer de sus datos personales y amenazaba con represalias legales si no accedían a sus peticiones.

Los ataques se produjeron entre los días 15 y 18 de agosto en distintos puntos de Valencia, según el diario Levante-EMV. Las víctimas, seis mujeres de entre 19 y 28 años –cuatro españolas, una boliviana y una italiana– denunciaron que fueron abordadas cuando se encontraban solas en la calle. El hombre se identificaba falsamente como agente y alegaba la necesidad de registrarlas, momento en el que las agredía. Las agresiones las cometía de madrugada y se desplazaba montado en un patinete eléctrico.

De las seis denuncias presentadas, dos corresponden a violaciones con acceso carnal. Además, en varios casos, el presunto agresor robó objetos personales tras los hechos.

Las mujeres coincidieron en describir a su agresor como un hombre con barba muy cerrada que utilizaba un lenguaje propio de la jerga policial, lo que les hizo pensar que pudiera tener relación con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, tras su arresto, los investigadores comprobaron que el detenido no pertenece a ningún cuerpo policial y que su conocimiento procedía de su contacto reiterado con agentes en identificaciones previas.

Una de las víctimas relató que el hombre llegó a amenazarla de muerte. En ese caso, se trataba de una joven en situación de prostitución a la que citó en un portal del barrio de Trinitat, donde la agredió sexualmente y se llevó su ropa interior y su teléfono móvil.

La detención

Gracias a las descripciones aportadas por las víctimas, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) logró identificar al sospechoso. El pasado jueves, fue citado en la Jefatura Superior de Policía de Valencia, donde se produjo su detención inmediata.

Con autorización judicial, se registró su vivienda, donde los agentes localizaron objetos personales de las víctimas, que ya han sido devueltos.

El detenido está acusado de seis delitos de agresión sexual, dos de ellos con el agravante de acceso carnal, además de usurpación de funciones públicas por hacerse pasar por policía y Guardia Civil, y robo con violencia.

Antecedentes y contexto

Según el diario Levante-EMV, el arrestado tenía antecedentes por enfrentarse a varios agentes, aunque no mantenía relación con las fuerzas de seguridad. Su caso recuerda al de otro agresor detenido en Valencia meses atrás, conocido como el "violador de los portales", un hombre de 30 años acusado de 17 ataques cometidos entre enero y abril de 2024, cuatro de las agresiones con acceso carnal y cinco en grado de tentativa.

Las autoridades subrayan que la investigación continúa abierta para determinar si el detenido podría estar relacionado con otros hechos.