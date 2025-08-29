Hallan a un joven muerto con un golpe en la cabeza en una playa de Almería

La Guardia Civil activó el protocolo judicial tras hallar el cuerpo sin vida de un joven de entre 20 y 30 años en una cala próxima a la localidad de Las Negras, en Níjar (Almería). El hallazgo tuvo lugar durante la mañana del jueves y fue posible gracias a un aviso recibido por el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Según informó el 112, la llamada se registró a las 10:55 horas. El alertante comunicó que había visto a un hombre ensangrentado al final de la playa de Las Negras. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, quienes confirmaron que el joven ya había fallecido.

Aunque en un primer momento se informó que el cadáver se encontraba en la playa de Las Negras, fuentes próximas a la investigación precisaron que el cuerpo fue localizado en una cala adyacente, de difícil acceso.

Las condiciones del terreno y la escasa presencia de testigos dificultaron las primeras diligencias, por lo que los agentes iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del suceso.

Un posible golpe en la cabeza

Las primeras hipótesis que se manejaron indicaron que el joven podría haber recibido un golpe contundente en la cabeza, posiblemente con una piedra. Fuentes cercanas al caso señalaron que, a pesar de esta hipótesis, "se mantienen abiertas todas las líneas de investigación".

La autopsia será clave para confirmar si la herida fue causada por un objeto contundente y si existen otros indicios de violencia que puedan ayudar a determinar si hubo participación de terceros.

Desde el inicio de las actuaciones, los investigadores no descartaron que la muerte del joven estuviera vinculada con un hecho delictivo. Tal como indicaron fuentes próximas a la investigación, la víctima "podría estar vinculada con alguna actividad ilícita", aunque esta posibilidad aún no se ha confirmado y continúa siendo objeto de análisis.

Los agentes trabajaron sobre varias líneas, analizando tanto la escena del hallazgo como el entorno personal y posible historial del joven fallecido. Hasta ahora, no se ha hecho pública su identidad, ni tampoco si contaba con antecedentes o alguna relación con actividades investigadas por las fuerzas de seguridad.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ya ha asumido las diligencias para esclarecer los hechos y ha iniciado las tareas de recopilación de pruebas, toma de declaraciones y análisis forense del cuerpo, con el objetivo de arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte.

También se han solicitado grabaciones de cámaras cercanas y se ha comenzado a trazar el recorrido que pudo haber hecho la víctima antes de aparecer sin vida. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, desde un posible accidente hasta una agresión intencionada.