Hallan las cenizas de 70 personas amontonadas en un desierto de Estados Unidos

En Estados Unidos, una investigación federal se ha puesto en marcha en el estado de Nevada tras el hallazgo de al menos 70 restos humanos cremados abandonados en un área desértica al sur de Las Vegas. Las cenizas, dispuestas en montones a lo largo de un camino de tierra cerca del municipio de Searchlight, fueron encontradas el martes 26 de agosto, según ha confirmado la Oficina de Gestión del Territorio de Estados Unidos (BLM, por sus siglas en inglés) y han informado medios locales como KLAS-TV, Fox 5 Vegas y The Nevadan.

Los restos humanos fueron descubiertos por una persona que caminaba por la zona y que, tras observar las cenizas, contactó con la policía local, según ha informado el canal KLAS. El testigo, cuya identidad no ha sido revelada, tomó varias fotografías del lugar en el que se observan montones de cenizas entre cactus y matorrales, además de una urna rota y restos de bridas plásticas.

El lugar del hallazgo se encuentra en Searchlight, una localidad rural del sur de Nevada, situada a unos 95 kilómetros de Las Vegas, junto a la carretera federal U.S. 95.

Las cenizas son humanas

La Oficina de Gestión del Territorio ha confirmado que los restos corresponden a personas previamente incineradas. Algunos de los montones de cenizas muestran signos de exposición prolongada a las condiciones del tiempo, como el sol y la lluvia, lo que sugiere que llevaban cierto tiempo en el lugar.

En este contexto, no se ha encontrado ningún tipo de información identificativa junto a los restos. Sin embargo, hace unas semanas, las autoridades clausuraron una funeraria en Las Vegas por dejar cuerpos sin cremar durante meses. De hecho, según ha informado el diario Las Vegas Review-Journal, uno de los cadáveres llevaba casi un año en estado de descomposición. A pesar de las similitudes con este caso, los informes han indicado que no existen pruebas que vinculen estos restos con la funeraria clausurada.

Legalidad y límites para esparcir cenizas en Nevada

El hecho de encontrar una cantidad tan elevada de restos humanos en un terreno público ha suscitado muchos interrogantes legales. Según la legislación de Nevada, es legal que una persona esparza de forma individual y no comercial las cenizas de un fallecido en terrenos públicos. No obstante, el mismo marco legal prohíbe la dispersión comercial de restos cremados, algo que podría haber ocurrido en este caso, por la magnitud de los restos encontrados.

Por el momento, no se han presentado cargos ni se han identificado responsables, y las autoridades han evitado especular sobre el origen o propósito de la disposición de los restos en el desierto.

Sin relación con otros casos abiertos

Aunque este caso ha generado comparaciones con otros escándalos recientes en funerarias de Estados Unidos –como el de una empresa en Colorado donde se encontraron 20 cuerpos en descomposición ocultos durante años– no se ha establecido vínculo alguno entre el hallazgo en Searchlight y esos hechos.

Por el momento, la investigación sigue abierta y ya se ha solicitado más información tanto a la Oficina de Gestión del Territorio como a la Policía Metropolitana de Las Vegas.