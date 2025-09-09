Misterioso asesinato de un ruso de 37 años durante el incendio del festival Burning Man

El 30 de agosto, durante la celebración del festival Burning Man en el desierto de Black Rock (Nevada), un hombre ruso de 37 años, Vadim Kruglov, fue hallado muerto en el interior de una tienda de campaña en circunstancias violentas.

Según informó la oficina del sheriff del condado de Pershing a Fox News Digital, los agentes encontraron el cuerpo de Kruglov "tendido en un charco de sangre". El suceso tuvo lugar entre las 20:00 y las 21:30 horas, mientras miles de asistentes contemplaban el espectáculo de fuego que cada año clausura el festival.

Horas antes de la confirmación oficial, la influencer Sofiia Shcherbakova había alertado de la desaparición de Kruglov tras descubrir que su tienda estaba abandonada. Poco después, la policía localizó el cadáver en circunstancias violentas.

Una investigación sin avances

Tres días después, el 3 de septiembre, la oficina del sheriff emitió un comunicado en el que confirmaba que la investigación se trataba como un homicidio y pedía colaboración ciudadana: "Estamos buscando información sobre cualquier posible sospechoso que haya cometido un crimen tan atroz contra otro ser humano".

El miércoles siguiente, la oficina regional del médico forense del condado de Washoe logró confirmar la identidad de la víctima mediante huellas dactilares. Kruglov había nacido en Omsk, Siberia, aunque residía en el estado de Washington (EE. UU.), según compartieron amigos del fallecido en redes sociales.

The Hollywood Reporter recogió el testimonio de una mujer que, bajo anonimato, relató que cuando ella y su pareja abandonaban el recinto fueron interceptadas por una desconocida "de entre 50 y 60 años, vestida de rojo". Esta mujer, según su versión, les advirtió con calma que dentro de una tienda un hombre "se estaba desangrando y podría estar muerto". Preguntada sobre si había comprobado el pulso, contestó que "no quería tocarlo". La pareja informó de inmediato a un conocido Black Rock Ranger a través de Starlink, que trasladó la alerta a las autoridades.

La reacción tras el crimen

La organización del festival también reaccionó. Marian Goodell, directora ejecutiva de Burning Man Project, transmitió sus condolencias a la familia de Kruglov y aseguró que se colaborará plenamente con las fuerzas del orden. Además, se activó el programa Secret Witness, que ofrece una recompensa a quienes aporten información relevante para esclarecer el caso.

El padre de la víctima, Igor Kruglov, difundió un mensaje desde Rusia en el que reclamaba justicia: "Las palabras no pueden expresar mis sentimientos. Estoy orgulloso de mi hijo, ahora conocido en todo el mundo. Sentía profundamente la injusticia y siempre luchó por la equidad. Creo que aquí ocurrió una situación similar y quiero que los responsables enfrenten las consecuencias".

A día de hoy, más de una semana después del crimen, no hay sospechosos identificados ni móvil confirmado. El sheriff Jerry Allen reconoció el pasado domingo a Fox News Digital que el caso "no tiene novedades" y pidió de nuevo colaboración al público. En paralelo, en plataformas como GoFundMe se han abierto colectas con el objetivo de repatriar el cuerpo de Kruglov a Rusia, según informó KOLO 8 News Now.