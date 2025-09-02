Una menor de 16 años es asesinada mientras peinaba a una amiga en una fiesta de pijamas

Una adolescente de 16 años murió el pasado 9 de agosto en Kansas City (Misuri) al recibir un disparo en la garganta mientras se encontraba en casa de una amiga. Según la Fiscalía del Condado de Jackson, la autora de los disparos fue Bailey Lewis, de 21 años y residente en Lenexa, que ha sido acusada de asesinato en segundo grado, uso ilegal de un arma y complicidad en acción criminal armada.

Contexto del enfrentamiento

De acuerdo con la investigación, el ataque no tenía como objetivo a la víctima, Traelynn Sibley, estudiante del Grandview High School, sino a otra persona que se encontraba en la vivienda. La policía sostiene que Lewis mantenía desde hacía meses un conflicto con una conocida que vivía en esa casa.

La disputa comenzó después de que Lewis acusara a esa persona de haber participado en un robo junto a un amigo en común. La acusación fue negada y la relación se rompió. Una testigo también declaró que ambas habían tenido un altercado anterior en una gasolinera, en el que Lewis permitió que la otra joven fuera agredida.

Los hechos del 9 de agosto

La noche del suceso, varias personas estaban reunidas en la vivienda situada en la cuadra 3600 de Norton Avenue. Dos adolescentes se peinaban frente a un tocador, otra se encontraba en un dormitorio, dos hombres adultos jugaban a videojuegos en el salón y también había un niño pequeño en la casa.

En ese momento, Lewis pasó conduciendo frente a la vivienda y abrió fuego. Según la declaración jurada, recogida por el detective de la Policía de Kansas City David Adair, "el espaciamiento general de los casquillos parecía indicar que la persona que disparaba estaba en movimiento hacia el sur mientras lo hacía".

Las balas atravesaron la puerta principal y las ventanas del salón, causando daños en la vivienda y en un coche aparcado en la entrada. Traelynn fue alcanzada en el cuello mientras arreglaba el cabello de su amiga. Intentó llegar al baño, donde finalmente se desplomó.

Identificación de la sospechosa

La investigación se apoyó en las grabaciones de seguridad que mostraban un Hyundai Elantra de 2025 entrando y saliendo de la zona en el momento del tiroteo. El vehículo fue vinculado a Lewis, que además había sido vista en otro tiroteo ocurrido 15 minutos antes en un complejo de apartamentos próximo.

Lewis fue arrestada y trasladada al Centro de Detención del Condado de Jackson, donde permanece bajo custodia con una fianza fijada en 400.000 dólares. La Fiscalía anunció el viernes la presentación de los cargos. La investigación policial continúa para determinar todos los detalles del enfrentamiento previo y las motivaciones de la acusada.