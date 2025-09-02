El autor de los disparos contra un vecino de Alfafar ha logrado huir tras quince horas de operativo

El supuesto responsable de los disparos que han dejado gravemente herido a un vecino de Alfafar (Valencia) ha conseguido escapar del amplio dispositivo de la Guardia Civil, pese a que durante más de quince horas se ha mantenido acordonada la zona donde se sospechaba que permanecía atrincherado. Así lo ha confirmado a EFE el alcalde del municipio, José Ramón Adsuara.

El ataque se produjo sobre las 23:30 del lunes en la calle Pintor Sorolla. Según ha informado la Guardia Civil, la agresión se originó por "desavenencias" entre los dos implicados y terminó con tres disparos de escopeta que alcanzaron a un varón de 33 años. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó una unidad del SAMU, cuyos sanitarios atendieron al herido en la vía pública antes de trasladarlo al Hospital La Fe, donde permanece ingresado en estado grave.

Una disputa por un vado

El diario Las Provincias ha señalado que la discusión pudo tener su origen en un problema de estacionamiento en un vado próximo al inmueble donde residían okupas. No obstante, la Guardia Civil se limita a hablar de desavenencias entre ambos vecinos.

Tras los disparos, todo ha apuntado a que el autor, ya identificado por la Guardia Civil, se había refugiado en una vivienda okupada de la calle San Antonio, contigua al lugar de los hechos y posiblemente armado. La Guardia Civil ha acordonado la zona con apoyo de la Policía Local y también de la Policía Nacional.

La fuga del sospechoso

Pese al cerco, el operativo ha resultado estéril. Adsuara ha detallado a EFE que "se piensa que el sospechoso pudo huir por una puerta lateral en los primeros 30 minutos. Cuando llegó la Policía Local acudieron a practicar torniquetes a la víctima y pudo ser ese el momento en que huyó de la casa okupada en la que se había refugiado". El alcalde ha añadido que "los vecinos de la zona grabaron cómo la familia que ocupaba esa vivienda le cogía la escopeta y la dejaba dentro de la casa. Es de suponer que había alguna relación entre el sospechoso de los disparos y esa familia".

La entrada al domicilio no se ha producido hasta las 14:00 de este martes, una vez obtenida la autorización judicial. Sin embargo, ya a las 09:00 los agentes sospechaban que no había nadie dentro después de un vuelo con dron y cámara térmica, que no ha detectado presencia en el interior. La comitiva judicial mantiene la inspección con el objetivo de localizar el arma.

Críticas a la justicia

El alcalde ha censurado la demora en la orden judicial, que, según asegura, se solicitó en torno a la medianoche. "Ha sido una situación esperpéntica, berlanguiana. Un paripé difícil de explicar. Queda la sensación de que se ha protegido a un supuesto asesino. Algo ha fallado", ha lamentado. También ha recordado que se trata de una vivienda okupada sobre la que el Ayuntamiento ha presentado seis denuncias por actividades delictivas.

A última hora de este martes, el herido sigue grave en La Fe y el presunto autor permanece en paradero desconocido, según ha confirmado la Guardia Civil y el CICU.