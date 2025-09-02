Encierran en el altillo de una discoteca a 27 menores para evitar una multa en Gran Canaria

La Policía Nacional intervino en la madrugada del 31 de agosto en la discoteca New One, en Playa del Inglés (Maspalomas, Gran Canaria), y localizó a un grupo de menores encerrados en una dependencia del establecimiento. Según la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de al menos 27 adolescentes que habrían sido ocultados para impedir que los agentes los encontraran durante una inspección. La investigación permanece abierta y, de momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el tiempo exacto que permanecieron retenidos o sobre el alcance de las responsabilidades.

El operativo policial

De acuerdo con la información publicada por Canarias7, el hallazgo se produjo en torno a las 03:00 horas, en el marco de un dispositivo policial dirigido a detectar trabajadores extranjeros sin contrato legal. El medio señala que los responsables del establecimiento ordenaron a los jóvenes apagar los teléfonos y guardar silencio antes de introducirlos en un altillo de reducidas dimensiones y con escasa ventilación, con el fin de evitar la sanción por permitir el acceso de menores al local.

Una de las chicas decidió llamar a su padre, agente de la Policía, y le comunicó dónde se encontraba el grupo. El agente se desplazó hasta el lugar y alertó a la patrulla desplegada en la zona. Los policías inspeccionaron el local y localizaron a los adolescentes en el altillo, que estaba cerrado con llave por empleados de la discoteca. Tras sacarlos, los agentes les facilitaron agua, procedieron a su identificación y contactaron con sus familias para informarles de la situación.

La investigación abierta

La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha confirmado que se están tomando declaraciones a los afectados y a trabajadores del local para reconstruir lo sucedido. Las diligencias buscan determinar quién dio la orden de encerrar a los jóvenes, cómo se ejecutó la decisión y durante cuánto tiempo se prolongó, así como el grado de conocimiento del resto del personal del establecimiento.

El propietario de New One está siendo investigado por un presunto delito de detención ilegal, al que podría sumarse la sanción administrativa por permitir la entrada de menores en un local de ocio nocturno. También se estudia la posible implicación de varios empleados, incluidos los porteros.