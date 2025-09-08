Un médico se congela las piernas para amputárselas y estafar a su aseguradora

El Tribunal de la Corona de Truro en Cornualles (Reino Unido) ha condenado a Neil Hopper, cirujano vascular de 49 años, a 32 meses de prisión por dos delitos de fraude y tres de posesión de pornografía extrema. El médico, que trabajaba en el Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, admitió haber provocado deliberadamente la congelación de sus piernas con hielo seco para forzar su amputación y después reclamar indemnizaciones millonarias a compañías aseguradoras.

Según la investigación, Hopper presentó reclamaciones a Aviva y Old Mutual Health, alegando que la amputación se debió a una sepsis. En realidad, las lesiones fueron autoinfligidas. El fraude alcanzó los 546.000 euros, cantidad que destinó a la compra de una autocaravana, un jacuzzi, una estufa de leña y reformas en su vivienda, tal y como recogió The Guardian.

El juez James Adkin señaló durante la vista que se trató de un plan sostenido en el tiempo con el objetivo de obtener beneficios económicos a partir de un daño provocado de forma consciente, motivado por su fijación sexual. Además de la pena de prisión, el tribunal ha impuesto una orden de prevención de daños sexuales durante diez años y ha abierto un procedimiento para confiscar los bienes adquiridos con el dinero obtenido de manera fraudulenta.

Vínculos con redes de mutilación

La investigación policial estableció que Hopper mantenía relación con Marius Gustavson, conocido como el EunuchMaker, condenado a cadena perpetua por liderar una red internacional de castraciones y amputaciones, en algunos casos a menores de hasta 16 años. Ambos mantuvieron más de 1.500 mensajes en los que discutieron cuestiones médicas, cantidades de hielo seco y experiencias personales.

El material incautado a Hopper incluía vídeos catalogados como pornografía extrema, que mostraban prácticas de amputación y castración. El juez Adkin destacó en la sentencia que se trataba de contenidos con "un nivel de daño excepcionalmente alto".

Trayectoria profesional

Hopper se incorporó en 2013 al Royal Cornwall Hospitals NHS Trust y, tras su amputación en 2019, volvió a su puesto de trabajo con prótesis después de seis meses de recuperación. En marzo de 2023 fue detenido y quedó suspendido del registro médico. Posteriormente continuó la suspensión, mientras su esposa iniciaba el divorcio.

El hospital ha subrayado que no existen pruebas de que los delitos de Hopper afectaran a su actividad profesional: "Queremos tranquilizar al público: nuestras investigaciones no han hallado ninguna evidencia que sugiera riesgo o daño a los pacientes", declaró un portavoz del centro. La policía de Devon y Cornwall también confirmó esta conclusión.

No obstante, varios pacientes han contactado con despachos de abogados para revisar operaciones pasadas. "Algunos fueron sometidos a intervenciones que cambiaron sus vidas y ahora temen que no fueran realmente necesarias", afirmó Mike Bird, del bufete Enable Law, que ha solicitado una investigación detallada.

La Fiscalía ha confirmado su intención de aplicar la Proceeds of Crime Act de 2022 para recuperar los fondos obtenidos mediante fraude. Según fuentes judiciales, es probable que Hopper pierda la vivienda y los bienes adquiridos con las indemnizaciones.