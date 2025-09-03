Al menos quince personas han muerto y otras 18 han resultado heridas (cinco se encuentran en estado grave)este miércoles en Lisboa tras el descarrilamiento de uno de los vagones del Ascensor de Gloria, el histórico funicular que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, según han informado los servicios de emergencia —citados por EFE.

El siniestro se ha producido pocos minutos antes de las 19:00, cuando uno de los dos vagones, con capacidad para 43 pasajeros, se ha salido de la vía y ha quedado prácticamente destrozado. Las imágenes del lugar muestran a los equipos de emergencia sacando a los ocupantes de entre los restos.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou "muitas vítimas", incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

Fuentes de los bomberos zapadores habían hablado inicialmente de una veintena de víctimas sin precisar si se trataba de muertos o heridos. El último balance actualizado a las 21:45 ha confirmado al menos quince fallecidos. Los heridos fueron transportados a varios hospitales de la capital lusa, entre los cuales se encuentra un niño herido leve e ingresado en el Hospital Santa Maria.

La zona ha quedado acordonada con un amplio despliegue policial y sanitario, mientras las autoridades han abierto la investigación para esclarecer las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

Antecedentes recientes

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado "profundamente" el accidente ocurrido esta tarde, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves".

Asimismo, ha expresado sus "condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia" y ha dicho que "espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", según reza un comunicado de la Presidencia lusa.

No es el primer incidente en esta línea: en mayo de 2018 el funicular descarriló y el servicio quedó suspendido al menos un mes, entonces sin heridos. El Ascensor de Gloria es uno de los medios más utilizados por los turistas para salvar la pendiente entre el centro y el Bairro Alto.