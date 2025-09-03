Detienen a un tío de Marc y Álex Márquez por su presunta implicación en la muerte de un contrabandista

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres hombres por su presunta implicación en el asesinato de Joan Coromina Estany, un supuesto contrabandista que murió abatido a tiros el 25 de enero de 2022 en una finca aislada y de difícil acceso en La Baronia de Rialb (Lérida). El hallazgo del cadáver abrió una investigación que se ha prolongado durante más de tres años y en la que han colaborado también unidades de la Guardia Civil. El caso sigue bajo secreto de sumario y los detenidos pasarán este jueves a disposición judicial, previsiblemente en los juzgados de Lérida, según confirmaron fuentes policiales.

El excomandante y el tío de los Márquez

Entre los arrestados figura un comandante retirado de la Guardia Civil, de 63 años, cuya detención fue practicada por la Unidad de Asuntos Internos del cuerpo. Está acusado de participar en el crimen y de un posible delito de revelación de secretos, lo que agrava la sospecha sobre el papel desempeñado por el antiguo mando en la trama. La investigación apunta a que mantenía vínculos con la víctima desde hacía décadas, lo que habría facilitado su participación en una operación que, según elmundo.es, podría responder a un ajuste de cuentas.

Otro de los detenidos es R.A.C., tío político de los hermanos Marc y Álex Márquez, identificado por elmundo.es como un familiar muy cercano a los campeones de motociclismo. Se trata del marido de la hermana del padre de los pilotos, un hombre de 55 años que regenta una joyería en Cervera, registrada por los agentes. Fue interrogado en la comisaría de los Mossos de la misma localidad, y los investigadores han destacado que mantenía una estrecha amistad con la víctima desde la juventud, ya que ambos coincidieron en un internado. Su proximidad a Coromina Estany lo situaría como uno de los principales nexos en el caso.

Un posible ajuste de cuentas

El tercer arrestado es el propietario de un taller mecánico de Lérida, cuya identidad no ha trascendido por el momento. Aunque se desconoce qué papel pudo desempeñar, los investigadores consideran que habría tenido una presunta implicación en la muerte de Coromina, quien fue asesinado de un disparo certero al corazón realizado desde más de cien metros de distancia. Según la autopsia, murió de un solo disparo al corazón a gran distancia, lo que refuerza la hipótesis de que la ejecución fue obra de un sicario o, al menos, de alguien con una notable preparación en el manejo de armas de fuego.

Las pesquisas se iniciaron en 2022 con el hallazgo del cuerpo sin vida de Coromina, de 61 años, en la finca de La Baronia de Rialb. Desde entonces, Mossos y Guardia Civil han trabajado en coordinación hasta esclarecer las conexiones entre la víctima y sus presuntos verdugos. El supuesto contrabandista mantenía desde hacía tiempo relaciones con miembros del instituto armado, lo que habría complicado las pesquisas iniciales. Con el avance de la investigación, las sospechas fueron estrechando el cerco en torno al comandante retirado, el tío político de los Márquez y el mecánico de Lérida, hasta que finalmente se produjo la detención de los tres implicados esta semana.