Hallan una segunda víctima bajo los escombros de la explosión en Vallecas

La Policía ha localizado este lunes un segundo cadáver bajo los escombros del edificio que explotó el pasado sábado en el madrileño barrio de Vallecas. La búsqueda se había reactivado para encontrar a un joven de nacionalidad colombiana, que se suma al primer fallecido, también colombiano.

El primer cuerpo fue encontrado en la madrugada del domingo, sepultado bajo más de un metro de arena y escombros. Fue necesaria una segunda inspección de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la unidad canina de la Policía Nacional para su localización.

Según las primeras pesquisas, la explosión fue provocada por una "concentración de gases" y afectó gravemente tanto al portal y las viviendas superiores como a un bar en los bajos. La deflagración dejó un balance de al menos 25 heridos, tres de ellos graves.