Se lanza al vacío para suicidarse, cae sobre una mujer, la mata y él sobrevive

Una mujer de 83 años, identificada como Francesca Manno, ha muerto este domingo por la tarde en la ciudad italiana de Milán al ser arrollada por un hombre de 70 años que se ha arrojado desde el balcón de su vivienda en un aparente intento de suicidio. El suceso ha tenido lugar en la via Fratelli di Dio, cuando la víctima regresaba a su domicilio y ha sido alcanzada de lleno por el cuerpo del hombre que se ha lanzado desde el cuarto piso del edificio. El impacto ha provocado su muerte inmediata y los equipos de emergencia no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Descartada la hipótesis del doble suicidio

El hombre ha sobrevivido a la caída y ha sido trasladado al hospital Niguarda. Según fuentes médicas citadas por la agencia AdnKronos, ha sufrido varias fracturas en las piernas y permanece ingresado en estado grave, aunque los doctores han señalado que no existe riesgo vital. La alarma ha sido dada por varios transeúntes que han presenciado la escena y han alertado a los servicios de emergencia, lo que ha permitido la intervención inmediata tanto de los equipos sanitarios como de los carabinieri.

En un primer momento se ha barajado la hipótesis de un doble suicidio, e incluso se ha pensado que podía tratarse de una pareja que había decidido lanzarse al vacío de forma conjunta. No obstante, la investigación policial ha descartado rápidamente esa posibilidad tras comprobar que entre el hombre y la mujer no existía ningún tipo de relación o vínculo familiar, tal y como ha informado el Corriere della Sera.

El caso ha tenido consecuencias judiciales. El septuagenario ha sido denunciado por homicidio imprudente, una medida que, según han subrayado tanto la cadena pública RAI como medios locales, se ha considerado un acto debido en este tipo de situaciones para esclarecer responsabilidades.