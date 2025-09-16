La "lista de tareas" de un hombre acusado de asesinar a su pareja: pintar la casa, eliminar el cuerpo y esparcir cenizas

Daniel Kearney, de 39 años, ha sido detenido en Kentucky (Estados Unidos) acusado de asesinar a su pareja, Damian Poole, de 36, cuyo cuerpo fue localizado en la caravana en la que ambos residían en Farm Ridge Road, en la localidad de Stearns, próxima a la frontera con Tennessee.

Según la Policía Estatal de Kentucky (KSP), Poole fue denunciado como desaparecido el 9 de septiembre por su madre ante la Oficina del Sheriff del condado de McCreary. El 12 de septiembre, los agentes obtuvieron una orden judicial y registraron la vivienda. Allí hallaron el cadáver de Poole en el suelo, cubierto de manera superficial con sábanas y toallas. De acuerdo con la orden de arresto, el cuerpo había permanecido en la caravana durante "un período prolongado de tiempo" y presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

Escena del hallazgo

Los investigadores señalaron que los tobillos de la víctima estaban atados con una cuerda de nailon y que el cuerpo parecía haber sido movido. En el lugar también se encontraron los cadáveres de dos perros tiroteados, agujeros de bala en la estructura, ropa y sábanas con sangre, además de un rifle de estilo AR, otras armas de fuego y varios charcos de sangre.

Entre las pruebas incautadas figuraba una lista manuscrita que, según los investigadores, había sido redactada por Kearney. En ella se incluían recordatorios para limpiar la vivienda, deshacerse de pruebas, pintar con un sellador de olores, eliminar el cuerpo, quemar objetos y esparcir cenizas en otros estados.

Testimonios de los vecinos

Vecinos entrevistados por la policía afirmaron que las discusiones entre Kearney y Poole eran frecuentes y que en ocasiones se escuchaban disparos procedentes de la caravana. También relataron que preguntaron a Kearney por el paradero de Poole tras varios días sin verlo, y que este habría respondido que se había mudado a otro estado en mitad de la noche. Los testigos describieron a Kearney como "agresivo", "violento" y una "bomba de relojería", según recoge FOX 56.

Kearney se enfrenta a cuatro cargos: asesinato, abuso de un cadáver, manipulación de pruebas físicas y crueldad animal en segundo grado. Tras su arresto, fue trasladado al Centro de Detención del condado de Knox. Un juez fijó su fianza en un millón de dólares. La lectura de cargos está prevista para el 18 de septiembre.