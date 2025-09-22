Muere un hombre de 70 años por la picadura de un insecto en Algeciras

Un hombre de 70 años ha fallecido este sábado en Algeciras, Cádiz, después de sufrir la picadura de un insecto, presuntamente una avispa, mientras circulaba con su motocicleta por la calle Los Arbolitos. Tras el incidente, el hombre cayó al suelo.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local de Algeciras, que encontraron al hombre consciente pero visiblemente aturdido. Poco después, llegó un equipo de emergencias del 061 que continuó con la asistencia. Aunque inicialmente el estado de la víctima no parecía crítico, su salud empeoró de forma rápida y falleció en el momento.

Intervención policial y sanitaria

Agentes de la Unidad de Policía Científica de la Policía Nacional también se desplazaron a la zona para investigar el suceso y determinar con precisión tanto la especie del insecto implicado como las causas exactas del fallecimiento. Por ahora, la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

Según las autoridades, en la zona donde ocurrió el incidente se han detectado numerosos nidos de avispas, lo que podría estar relacionado con el caso. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente qué tipo de insecto provocó la reacción alérgica.

Anafilaxia: una reacción potencialmente mortal

La reacción sufrida por la víctima encaja en el cuadro clínico de anafilaxia, una respuesta inmunológica extrema que puede ser letal si no se actúa con rapidez. Según la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA), este tipo de reacción suele desarrollarse entre 15 y 60 minutos tras el contacto con el alérgeno, y puede desencadenar síntomas como dificultad respiratoria, hinchazón de lengua y labios, sarpullido, mareos o desvanecimiento.

En los casos más graves, como el ocurrido en Algeciras, la anafilaxia puede derivar en un shock anafiláctico, es decir, un fallo circulatorio con hipotensión grave, pulso débil y pérdida de conocimiento. Esta situación requiere atención médica urgente, y puede ser mortal si no se administra adrenalina de forma inmediata mediante un autoinyector.

Síntomas y factores de riesgo

La AEPNAA señala que el inicio súbito de síntomas cutáneos, respiratorios, digestivos o cardiovasculares tras una picadura debe hacer sospechar una anafilaxia. La ausencia de síntomas visibles en la piel no descarta el diagnóstico, por lo que la evaluación médica es esencial.

Entre los signos más comunes se encuentran picor, enrojecimiento, urticaria, hinchazón, dificultad para tragar, opresión en el pecho, vómitos, palpitaciones o desmayos. También pueden presentarse alteraciones visuales o nasales, así como síntomas digestivos o incluso incontinencia.

El reconocimiento precoz de estos signos y una actuación inmediata pueden ser determinantes para salvar la vida de la persona afectada. La disponibilidad de adrenalina autoinyectable y una adecuada formación en primeros auxilios son claves en pacientes con antecedentes alérgicos.