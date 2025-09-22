Un tren arrolla a una vaca, que pare en el impacto y provoca el hallazgo de un cadáver en Gijón

Un accidente ferroviario ocurrido el miércoles 10 de septiembre en la aldea de Fontaciera, en Gijón, derivó en una cadena de sucesos tan inesperados como impactantes. A primera hora de la mañana, en torno a las seis de la mañana, un tren arrolló a una vaca preñada que cruzaba las vías. El choque fue letal para el animal, pero provocó el nacimiento repentino de una de las crías que llevaba en su interior. Aunque la ternera salió despedida, logró sobrevivir.

El dueño de la res, visiblemente sorprendido por lo ocurrido, explicó al diario El Comercio que decidió llamar a la ternera Milagros, debido a las circunstancias en las que había nacido. "La vaca quedó destrozada y se ve que del impacto los terneros salieron despedidos del útero, uno de ellos murió y estaba debajo del tren pero Milagros estaba viva, bastante débil y todavía no se había puesto de pie, acababa de nacer, pero estaba viva", relató Ramón, el dueño de la ternera.

El ganadero llevó al animal recién nacido hasta su cuadra, situada a escasos cien metros de donde se produjo el accidente, y junto a su hijo Miguel le proporcionó los primeros cuidados. A las pocas horas, la ternera consiguió ponerse en pie y comenzó a caminar con normalidad.

Un hallazgo inesperado

El insólito nacimiento ya había causado asombro en la zona, pero la historia se tornó aún más sorprendente pocas horas después. Mientras la Guardia Civil y los equipos de emergencia trabajaban en la zona, localizaron en las inmediaciones el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Los primeros análisis apuntan a que llevaba muerto alrededor de cuatro meses y que no hubo intervención violenta en el fallecimiento. De hecho, según la Guardia Civil, la muerte se habría producido por causas naturales. Las hipótesis más sólidas indican que podría tratarse de un hombre sin hogar que se bajó en el apeadero de Pinzales y se refugió en una nave abandonada cercana.