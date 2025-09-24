Piden 8 años de prisión para un hombre por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Asturias

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 8 años de prisión y 13 de alejamiento para un hombre que intentó matar a su cuñado en agosto de 2024. El Ministerio Fiscal ha enviado su escrito de conclusiones provisionales al órgano jurisdiccional correspondiente, según Europa Press.

El procesado permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por estos hechos desde el 27 de agosto y ya fue condenado en julio de 2024 en sentencia firme por dos delitos de amenazas graves con una motosierra, uno cometido contra su cuñado y otro contra la esposa de este.

Al margen de la pena de prisión, la Fiscalía también solicita que durante 13 años no se pueda acercar a su cuñado, su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre a menos de 300 metros, al igual que comunicarse con él. Por otro lado, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 33.000 euros.

"Te voy a trocear"

La Fiscalía señala que, sobre las 20:00 horas del 24 de agosto, el procesado tomó una motosierra de su vivienda en Peñamellera Alta (Asturias) y, tras comprobar su funcionamiento, la cargó en su coche para dirigirse a un camino agrario, donde la víctima se encontraba en su vehículo.

Cuando el agresor llegó al lugar le cerró el paso, se bajó del vehículo, cogió la motosierra y se dirigió hacia la víctima, que también había salido del vehículo. El procesado asestó a su cuñado un corte vertical que le alcanzó la parte derecha del cuello, el tórax y el brazo derecho mientras que decía "te voy a trocear". El cuñado, que sufrió heridas profundas, comenzó a correr hasta llegar a un bar en el que le socorrieron taponándole la herida y llamando al 112, evitando así su muerte.

Después de estos hechos, el procesado estuvo en paradero desconocido hasta que finalmente fue detenido a las siete de la mañana del día siguiente en las proximidades de su domicilio. Esta persona contaba con lesiones en la comisura del ojo derecho y tenía restos de una sustancia roja en su cara y en los brazos, aunque no ha quedado claro que esas lesiones hayan sido provocadas por el denunciante, según Europa Press.