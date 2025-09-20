Detenido en Barcelona un joven de 24 años por matar a un hombre y dejar el cadáver descuartizado en una maleta

La Policía Local de Vilanova y Geltrú ha detenido a un hombre de 24 años acusado de la muerte de una persona cuyo cadáver, descuartizado, fue localizado este sábado en el interior de una maleta junto a unos contenedores de basura en la plaza de la Anzaneta, en el barrio de San Juan.

Según fuentes policiales, el cuerpo fue descubierto por el servicio de limpieza municipal. El detenido, compañero de piso de la víctima, intentó huir del lugar y fue interceptado tras una persecución llevada a cabo por la Policía Local.

Investigación bajo secreto

Los hechos habrían tenido lugar en un inmueble de la calle Lepanto. El aviso a los Mossos d'Esquadra se produjo alrededor de las 7:30 horas. La investigación está dirigida por la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur y permanece bajo secreto de sumario. La zona fue acordonada y la calle del Agua se cortó al tráfico mientras los agentes realizaban las diligencias.

Se trata de la segunda muerte violenta registrada en el mismo barrio en un plazo de nueve días, en ambos casos en plazas cercanas. El pasado 11 de septiembre fue hallado otro cadáver con signos de violencia en los jardines de Francesc Macià.

El Ayuntamiento de Vilanova y Geltrú ha expresado en un comunicado su "condena profunda" por estos hechos y ha pedido "máxima prudencia en las informaciones que se difundan sobre estos hechos excepcionales". La nota añade que "la convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova y Geltrú, y desde el Ayuntamiento trabajamos para que continúe siendo así". Asimismo, el consistorio ha agradecido "la labor de la Policía Local, que ha permitido detener a una persona, y también de los Mossos d'Esquadra, que están efectuando la investigación".