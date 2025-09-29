Cortes de cercanías y un barranco desbordado en las primeras horas de lluvias torrenciales en Levante

La borrasca Gabrielle está dejando, como se esperaba, lluvias torrenciales en el este del país, en especial en la Comunidad Valenciana, una situación que se prolongará en las próximas horas y que ha llevado a la suspensión de las clases en Valencia y Cataluña.

El "peligro extraordinario" de esta borrasca, según avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se concentra en la Comunidad Valenciana, donde las acumulaciones de agua previstas podrían superar los 250 o 300 litros por metro cuadrado entre el lunes y la primera mitad del martes, y también en Cataluña.

En Valencia, se ha producido el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia, a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano.

Las precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, según informa Avamet- han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función", ha explicado a Efe el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.

Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre, a la altura de la V-30, se ha desbordado esta noche como consecuencia de las fuertes lluvias, según ha informado Policía Local de Valencia. El temporal ha obligado a los agentes de Policía Local a revisar las zonas inundables de las pedanías norte y sur para controlar el nivel del agua de los barranco.

Mientras, Renfe ha suspendido este lunes el servicio de Cercanías en la línea C6, que conecta Valencia con Castellón, debido a las intensas lluvias.

🔴⚠️ AVISO ROJO | Lluvias torrenciales. ➡️ Sigue vigente en Tarragona y Castellón hasta las 8:00 del lunes. ➡️ En la provincia de Valencia, en vigor hasta la próxima medianoche. 🟠 Avisos naranjas en el resto de la Comunitat Valenciana y en la Región de Murcia. ¡Precaución! https://t.co/6t7Ins0ek6 — AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025

En Tarragona, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado de la posibilidad de crecida del Barranco de Lledó por acumulaciones importantes en la zona. También en Tarragona, las lluvias que afectan a la comarca del Montsià han dejado sin suministro eléctrico en Mas de Barberans a 400 abonados según ha informado la compañía eléctrica y posteado Protección civil en X.

En Zaragoza, los bomberos han recibido más de 100 avisos con motivo de la tormenta y los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet se han visto afectados, aunque sin incidencias mayores.

Los Bomberos de Zaragoza se han desplazado también a las localidades próximas de Cadrete y de María de Huerva para ayudar a vecinos de ambas localidades a regresar a sus viviendas usando barcas y vehículos forestales, tras desbordarse el río Huerva y quedar atrapados en entornos anegados por las tormentas.