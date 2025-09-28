La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en Tarragona, Castellón y la Comunidad Valenciana ante la llegada del exhuracán 'Gabrielle', ya convertido en una peligrosa borrasca. Se esperan los días más adversos del episodio entre este lunes y martes.

Las peores previsiones se centran en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, donde entre el lunes y la primera mitad del martes se podrían superar los 250-300 litros por metro cuadrado. La Aemet alerta de posibles intensidades torrenciales.

En el sur de Tarragona y el norte de Castellón, las lluvias también serán muy fuertes y persistentes. Se podrían acumular cantidades superiores a los 180 l/m2 en menos de seis horas, sobre todo durante la madrugada del lunes, con riesgo de inundaciones súbitas.

El archipiélago balear no se librará del temporal. Se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes, sobre todo en Ibiza y Mallorca a partir de la tarde del lunes. En todo el este peninsular las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y granizo.

Debido a que la situación es muy cambiante, la Aemet recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones y avisos, ya que pequeñas variaciones podrían desplazar las zonas de mayor impacto en las próximas horas.