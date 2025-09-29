Muere una profesora en Asturias aplastada por el portón automático de su casa

Una mujer de 45 años, profesora de profesión y madre de dos hijas pequeñas, ha perdido la vida al ser golpeada en la cabeza por el portón automático de su vivienda, situada en el camino de la Monja, en la localidad de Granda, Asturias.

Todo ocurrió en torno a las nueve de la mañana del domingo cuando un vecino, que paseaba por la zona, dio la voz de alarma. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional, bomberos y Policía Local. Los equipos de emergencias que se personaron en el lugar nada pudieron hacer por salvarle la vida. A falta de los datos de la autopsia, una de las hipótesis que hay encima de la mesa es que el desgraciado accidente pudiera haber ocurrido horas antes del hallazgo del cuerpo. En consecuencia, cuando los facultativos llegaron la mujer ya había perdido la vida.

Según fuentes de la investigación, la puerta metálica automática que daba acceso a la vivienda presentaba problemas en su mecanismo. Algunas piezas del motor se habían soltado, dificultando su funcionamiento. La mujer, al parecer, intentó arreglarlo por su cuenta. En ese momento, la pesada hoja de hierro se liberó de golpe y la golpeó en la sien, provocándole la muerte en el acto.

La mujer era conocida en la parroquia. La víctima residía en Granada "de toda la vida" y su muerte ha provocado conmoción entre sus vecinos y amigos. Según sus vecinos, la mujer trabajaba como profesora en Gijón y parte de su familia vivía cerca de ella. Fue, precisamente, uno de ellos de los primeros en enterarse del suceso tras el aviso de un vecino. Los vecinos aseguraban que, al tratarse de uno de los caminos secundarios de la parroquia, no era habitual que la gente pasase por allí y menos un domingo por la mañana. Los únicos que transitan la zona son los propios parroquianos, como el que se encontró el cuerpo y avisó tanto a los familiares como a los servicios de Emergencia.