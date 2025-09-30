Alarma por un brote de covid y gripe A con cuatro muertos en una residencia de Sevilla

Ascienden a cuatro los fallecidos en una residencia de ancianos de La Algaba (Sevilla) por un brote de covid y gripe A, según ha informado la consejera de Salud, Rocío Hernández, que ha apelado al personal que trabaja con personas mayores a reforzar medidas de protección como el uso de la mascarilla.

En declaraciones a los periodistas durante el inicio de la vacunación contra la gripe en un colegio de Sevilla, Hernández se ha referido así a este brote, que ha afectado a 22 personas, con cuatro fallecidas, tras ser detectados los primeros casos el pasado 16 de septiembre.

La consejera ha recordado que el año pasado se produjeron en Andalucía 350 fallecimientos por gripe, por lo que ha apelado a "la importancia de la vacunación en centros de mayores", tanto de esta enfermedad como contra la covid, y ha insistido en que "es la medida más eficaz para evitar la morbimortalidad" por ambas patologías.

Además, ha recordado la importancia "de tener en cuenta todas las medidas de higiene" como el uso de la mascarilla cuando haya síntomas compatibles y se viva "con personas a las que se pueda contagiar" y ha asegurado que "los profesionales sociosanitarios y sanitarios son muy responsables en este sentido, porque saben que trabajan en un entorno con personas vulnerables".

Sobre los casos de la residencia de La Algaba y el adelanto de las fechas de vacunación, ha dicho que se han dado casos de gripe A "incluso durante el verano", además de subrayar que "son enfermedades que agudizan cualquier patología de base".

Así, la consejera ha insistido en que existen "vacunas con mucha seguridad, que es la medida más eficaz para prevenir", de modo que "hay que seguir insistiendo", para destacar el inicio de la vacunación contra el virus sincitial respiratorio para prevenir las bronquiolitis en los menores de seis meses y en los mayores con enfermedades graves, "sobre todo los niños que han sido prematuros", de modo que se ha alcanzado en una semana un 31,5 % de la población diana vacunada".

Por su parte, la directora de la residencia en la que se han producido los casos, Alba Sánchez, ha concretado que tres de los fallecimientos se han producido en el hospital y uno en la misma residencia, para indicar que esta última persona, una mujer, "tenía una patología de base", aunque no hay constancia efectiva "de que tuviera gripe A".

"Los otros veintidós que se dice que están contagiados o infectados tampoco podemos considerarlo, puesto que tampoco han salido y no se les ha hecho ningún cribado", ha dicho la directora, que ha recalcado que "todo se está controlando y la situación está tranquila".

Actualmente, ha concretado, "no hay nadie anotado con fiebre, tos, o los síntomas principales de lo que es la gripe A, está todo bastante controlado", y ha enfatizado que en la residencia se han aplicado correctamente los protocolos.

Ha dicho también que el centro no ha restringido las visitas de familiares, "y la vida ha sido normal", con una rutina habitual, aunque con el personal usando mascarilla para evitar nuevos contagios.

"No podemos obligar ni prohibir la visita a nadie, porque no estamos en pandemia, y se ha intentado cuidar de que esto no fuera más", ha subrayado.