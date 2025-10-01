Se defendió como 'un mal cuidador', pero piden prisión permanente por dejar morir a su madre

El acusado, que se había acogido a su derecho a declarar al final del juicio, ya había manifestado que era "inocente", y que "lo único" que había sido era "un mal cuidador". En este sentido aseguró que no dejó de cuidar a su madre, además de afirmar que tardó en llamar al hospital porque quería cuidarla solo.

Por su parte, la Fiscalía ha señalado que "ni la alimentaba, ni le daba de beber, ni la aseaba", entre otras cuestiones, y pide prisión permanente revisable una vez ha sido declarado culpable por el jurado. Se ha solicitado su entrada en la cárcel de manera provisional por riesgo de fuga, alegando que el procesado carece de arraigo, de trabajo y que no siempre ha estado a disposición de la Justicia durante la instrucción de la causa.

El acusado era consciente de los problemas

Cabe recordar que el auto de los hechos justiciables señalaba que el acusado "a pesar de ser consciente de la situación de su madre y pese a tener capacidad para ocuparse de ella, desatendió totalmente sus necesidades más elementales" y tampoco le procuró asistencia médica hasta la noche del 28 de marzo de 2022, cuando llamó al 061 y su madre tuvo que ser trasladada a un hospital, donde falleció horas después, a la mañana siguiente.