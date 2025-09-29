La Fiscalía Europea pide al Supremo todos los contratos, adjudicaciones o subvenciones del caso Koldo

La Fiscalía Europea vuelve a la carga en el 'caso Koldo'. El organismo comunitario ha remitido un suplicatorio al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para que le informe "sin dilación" de todos los contratos, adjudicaciones o subvenciones que investiga en la causa que afecta de lleno al PSOE.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, las fiscales delegadas Olga Muñoz y Laura Pellón quieren determinar si en las contrataciones de la trama se han visto afectados fondos europeos. De ser así, el organismo podría reclamar la competencia sobre esta vertiente del caso.

Se trata de la misma causa por la que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, permanece en prisión desde el pasado 30 de junio. La Fiscalía Europea quiere investigar específicamente si se ha producido un uso irregular de dinero comunitario en la trama.

No es la primera vez que la Fiscalía Europea y la Justicia española chocan por esta causa. Hace un año, ya disputó la competencia completa del caso cuando lo instruyó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El Tribunal Supremo resolvió entonces que el organismo europeo no era competente para investigar toda la trama, limitando su actuación al rastreo de los contratos de Baleares y Canarias donde se hubieran utilizado fondos de la UE.

El Alto Tribunal, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, estableció que se trataba de "una posible trama de corrupción a nivel nacional" que afectaba a administraciones españolas, por lo que debía ser investigada por órganos nacionales al carecer de "conexión material con cualquier interés supranacional".