El TS anticipa un duro camino para Cerdán: los audios de Koldo y los contratos son un "intenso indicio incriminatorio"

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido ya que son auténticos los audios de Koldo García Izaguirre que incriminan a Santos Cerdán y José Luis Ábalos en el reparto de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obras públicas.

El magistrado Leopoldo Puente, de hecho, ya tiene los dos informes de la Guardia Civil donde se certifica que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos". Y, con ese conocimiento, el magistrado ha dedicado a la defensa de Santos Cerdán unos párrafos totalmente anticipadores de lo que está por llegar. Y no es un panorama bueno para ninguno de los dos exsecretarios de organización del PSOE y recientes hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez.

Las grabaciones

"Los archivos de audio constituyen ciertamente el más intenso de los indicios incriminatorios frente al Señor Cerdán León", destaca el magistrado. En su auto, el instructor del Supremo explica los motivos: "Fueron hallados en el registro domiciliario que se practicó, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 2, en la vivienda del también investigado en esta causa especial don Koldo García Izaguirre. En consecuencia, es evidente que este no procedió a entregar las grabaciones voluntariamente, como parecería corresponderse con el papel de agente encubierto o agente provocador que, indistintamente, la defensa del Señor Cerdán León le atribuye (sin perjuicio de dar también como ciertas determinadas afirmaciones de don Koldo, las que la parte prefiere, en un programa de televisión referidas a que no fue él la persona que grabó)".

En esta causa, "en cambio, don Koldo García se acogió a su derecho a no declarar sobre el particular. En todo caso, aun en la hipótesis, carente del más mínimo apoyo indiciario, de que don Koldo se hubiera concertado con los agentes para que estos hallaran en su domicilio la referida pieza, tampoco parece particularmente razonable que el propio Señor García se autoatribuyese también en los referidos audios una destacada participación en los hechos aparentemente delictivos que resultan de las conversaciones", señala el juez.

"Igualmente, no parece fácil entender que don Koldo García actuara, como los demás miembros de la presunta trama, animado por la supuesta repulsión que le produciría la actuación política de quien era, desde muchos años antes, su compañero de partido. Y es que, precisamente, la relación personal entre los Señores García y Santos Cerdán data de muchos años antes, sin que termine de comprenderse si, desde primera hora, ya habría actuado don Koldo García con el criminal propósito que se le atribuye, o si este, por alguna razón que también se desconoce y cualquiera que fuese su naturaleza, habría surgido después", concluye el juez.

"Ello sin contar con que, al mismo tiempo", concluye el juez, "la defensa del investigado parece sostener que los archivos de audio no se corresponderían con ninguna conversación real" y, sin embargo, "no lo hiciera el propio investigado en su declaración de manera explícita".

Esos audios son los que recogen las conversaciones del reparto del dinero, de enchufes a otras prostitutas, de cobros del petróleo venezolano, de las empresas vinculadas a la presunta red de amaño de obras públicas, etc.