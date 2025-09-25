La cloaca cogió velocidad de crucero en abril de 2024. Santos Cerdán y Leire Díez convocaron de urgencia a los miembros de un grupo que ya existía con un fin: proteger a Pedro Sánchez. El motivo de la convocatoria fue uno muy claro y que ha marcado todo el curso político desde ese día: la imputación de Begoña Gómez por el juez Peinado. Sánchez publicó su carta del presidente "profundamente enamorado", abrió su periodo de cinco días de reflexión y, en medio de esos días, la cloaca se citó en la quinta planta de Ferraz, la sede del PSOE, la tarde del 25 de abril de ese año.

El contenido del chat que hoy desvela Libertad Digital revela el mensaje clave que prendió la mecha del trabajo de la cloaca para salvar a Sánchez, un trabajo centrado en la obtención de información y generación de denuncias para tumbar a los jueces, fiscales y guardias civiles que investigan los casos de corrupción que cercan al PSOE, Gobierno y al entorno personal del propio Sánchez.

Los mensajes fueron enviados por una de las personas que asistieron a la reunión clave de la cloaca. Tenían material sensible para defender a Sánchez y lo comunicaron de inmediato.

"Leire, necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez", afirmó en el primer mensaje. "Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez", aseguró el segundo de esos comentarios. Y puntualizó: "De Manos Limpias", del "PP" y de "la Comisaría General de Información".

La respuesta de Leire Díez fue inmediata: con un te llamo "enseguida".

La contestación posterior mostró la urgencia y relevancia de la cloaca: "Estoy hablando con Santos", dijo Leire Díez. "¿Cuándo podríamos tener los audios?", añadió.

"Hablo con Javier y te digo", respondió la otra persona en referencia previsible a Javier Pérez Dolset. "Lo tenemos ya organizado", concluyó.

Simulación de una conversación de Whatsapp.

Sánchez temía un ataque interno y externo

Sánchez temía en aquel momento, no solo un ataque externo, sino también uno interno haciendo uso del material de las saunas y prostíbulos de la familia de Begoña Gómez. La reunión impulsora de la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez Castro, de hecho, abordó este asunto por el miedo del presidente a que Pepe Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero usaran esos datos para hacerle caer y salvar los muebles, al PSOE, la presidencia en manos socialistas y sus negocios.

Santos Cerdán no ha dejado de negar sus contactos con Leire Díez, la fontanera de la cloaca del PSOE encargada de atacar a la UCO, el juez Peinado, la juez Biedma, el abogado de Víctor de Aldama —José Antonio Choclán—, el teniente coronel Balas, el propio Aldama, etc. Pero hay una fecha que les persigue a ambos y que ella ya ha confirmado: el 25 de abril de 2024. Ese día por la tarde hubo una reunión en Ferraz a la que acudieron Santos Cerdán y Leire Díez. Estos mensajes fueron el detonante de esa reunión.

Y Santos Cerdán convocó esta reunión para defender a Pedro Sánchez de todos los casos de corrupción que lo acosan a golpe de ofrecimiento ilegal de beneficios judiciales o de ataques con los que machacar a jueces, guardias civiles o abogados. Pero también porque temían una información muy concreta y un ataque muy identificado: el del fuego amigo. La cita se produjo. Acababa de publicar Sánchez su carta del presidente enamorado. Y el objetivo inicial era proteger a Sánchez de ataques externos e internos, porque el presidente también estaba preocupado por movimientos internos a raíz de la muy reciente imputación de su mujer, Begoña Gómez.