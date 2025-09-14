Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán en la cloaca, confirmó en su pasada comparecencia una reunión clave de esa unidad de acoso y derribo de jueces, fiscales, UCOs y hasta periodistas impulsada para salvar a Pedro Sánchez de los casos de corrupción que se investigan judicialmente. Se trataba de una reunión adelantada por Libertad Digital que identificó la cita en Ferraz, el 25 de abril de 2024, de Cerdán, Leire y otros miembros de lo cloaca con el fin de proteger al presidente del Gobierno justo en el momento en el que se conoció la primera imputación de su mujer, Begoña Gómez. Pues bien, en su confirmación, Leire Díez certificó también la veracidad de los nombres citadas por este diario como asistentes, entre los que se encontraban el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, y Juanfran Serrano, mano derecha del entonces secretario de organización socialista, Santos Cerdán. Serrano era inseparable de Cerdán, de hecho. Pues bien, en la última renovación de cargos en la Ejecutiva Socialista, Sánchez blindó la presencia de Serrano pese a estar Cerdán en prisión. Ese congreso socialista fue el celebrado el pasado mes de julio y allí se confirmó a Serrano como responsable de la Secretaría de Política Municipal con presencia y poder directo en la Comisión Ejecutiva Federal.

Traducido: Sánchez mantiene el poder en la Ejecutiva del PSOE de la mano derecha de Cerdán que se coordinaba con la cloaca. Y lo hace tras confirmar la propia Leire Díez su presencia en la reunión impulsora de la cloaca.

Lo cierto es que Leire Díez buscaba información para atacar a los jueces, fiscales y guardias civiles que investigan los casos de corrupción relacionados con el PSOE. Y a su paso por la última comparecencia en el Senado ha confirmado varios hechos muy relevantes. Todo ello pese a ocultar datos clave que podrían haber perjudicado a Pedro Sánchez y el Partido Socialista.

Díez confirmó que el 25 de abril de 2024, durante los días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez, se reunió con Santos Cerdán en Ferraz. Y ha ratificado que también estuvieron presentes el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, y Juanfran Serrano, mano derecha del entonces secretario de Organización socialista: "En la quinta planta. Esa reunión se produjo", afirmó sin miramientos. Es más, la responsable de la cloaca por debajo de Santos Cerdán, admitió otro encuentro más y ratificó igualmente que Cerdán estuvo presente el día en el que se dio de baja como militante del PSOE.

Leire Díez también desmintió un comunicado oficial de Correos, la compañía que en las fechas más polémicas estaba presidida por otro Serrano, el que fuera previamente jefe de gabinete del propio Sánchez. En ese comunicado, Correos aseguró que Leire Díez no había intervenido en la gestión del voto por correo de las elecciones generales de julio de 2023. El comunicado de Correos surgió a raíz de un mensaje en redes sociales de la propia Leire donde alardeó de esa gestión del voto por correo en el proceso electoral. Pues bien, en sede del Senado y con deber de decir la verdad, Leire ratificó que sí gestionó el voto por correo en las generales de 2023: "El voto por correo se gestionó por la dirección de operaciones. En un momento dado, asumí esa gestión conjunta con el equipo de productos y servicios", afirmó.