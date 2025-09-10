Begoña Gómez declara 2 minutos ante Peinado: reconoce que su asesora le hizo favores personales "excepcionalmente"

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha limitado a describir las funciones de su asesora en Moncloa en sede judicial aunque ha reconocido que le hizo favores "excepcionalmente".

La mujer de Pedro Sánchez, fue citada este miércoles por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, para declarar como investigada por un delito de malversación por la contratación de su asesora Cristina Álvarez. Varios correos electrónicos aportados al sumario muestran como la propia Álvarez gestionaba la recaudación de los patrocinios de empresas para la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense que la propia Begoña Gómez dirigía.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Begoña Gómez sólo ha contestado a las preguntas formuladas por su abogado Antonio Camacho. La esposa de Sánchez se ha limitado describir las funciones y responsabilidades de Cristina Álvarez. La comparecencia apenas ha durado dos minutos".

"Ha afirmado que no recuerda cómo se gestionó la contratación, y ha señalado que se le informó en Moncloa que debía designar a una persona de su confianza, al igual que lo habían hechos todas las esposas de los presidentes del Gobierno anteriores. Eligió a Cristina Álvarez porque la conocía del trabajo y era su amiga".

Según Gómez, Álvarez se encargaba de "coordinar la seguridad, actos y eventos. así como de llevar su Agenda institucional. También ha afirmado que le acompañaba a actos particulares porque era su amiga. Ha reconocido que tenía acceso a su correo electrónico porque si no, no podía acceder a su agenda. A su vez, ha reconocido que excepcionalmente, esporádicamente contestaba a correos que no estaban relacionados con el trabajo, como favor privado por su relación personal".

Se trata de la cuarta vez que Begoña Gómez ha acudido ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo por otras ramas de la investigación. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a no declarar; en la tercera citación, por su parte, optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Previamente, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, también estaba citada este miércoles para declarar como investigada por un delito de malversación.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Álvarez se ha acogido a su derecho a no declarar". Recordamos que tanto Álvarez como Begoña Gómez tienen recurrida su imputación por malversación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Begoña Gómez no quiere entregar sus correos a la UCO

La defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que deje sin efecto la orden de Peinado y evite que la UCO analice siete años de correos electrónicos de su cliente. A su juicio, la decisión del juez "carece de cualquier motivación" y ni delimita ni precisa el material a analizar, lo que considera que supone una vulneración de sus derechos.

"La providencia que se recurre no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que (...) puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad", señala su abogado en el recurso

