El TC tumba por unanimidad el recurso de Santos Cerdán para salir de prisión

La Sección Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad admitir el recurso de amparo del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, contra la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de acordar su ingreso en prisión provisional por su "papel director" en la trama Koldo. La ponencia ha sido redactada por el magistrado conservador José María Macías.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que "el recurso no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente y exigida por la Ley, dado que ya existe doctrina constitucional sobre la necesidad de motivar la concurrencia de los fines constitucionalmente legítimos para justificar una prisión provisional, así como sobre la prohibición de utilizar esta medida con fines coactivos".

Respecto de una de las vulneraciones alegadas en la demanda de amparo, relativa al derecho a la defensa, el recurso se ha inadmitido por falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haberse invocado esta queja en tiempo y forma ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con carácter previo a la interposición de este recurso de amparo.

Recordamos que la semana pasada, el propio Tribunal Supremo rechazó la petición de libertad de Santos Cerdán al considerar que persistía el riesgo de destrucción de pruebas.

